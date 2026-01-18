「蘇打綠」阿龔800萬鋼琴撐場 抓包雞丁穿網拍衣
龔鈺祺（阿龔）前晚（1╱17）在北藝中心「球劇場」舉辦「月光動物園」音樂會，除搬出800多萬的貝森多夫鋼琴和台北愛樂青年管弦樂團助陣，「理想混蛋」主唱雞丁更驚喜站台，雞丁笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」， 能當嘉賓一切都是是冥冥中注定，原來雞丁收到阿龔親自邀約的前1周網拍買了1件印有3隻小狗的襯衫，剛好阿龔「月光動物園」是獻給3隻已逝愛犬，覺得時機實在太巧到全身起雞皮疙瘩，但雞丁的感性分享卻被阿龔吐槽：「原來當我嘉賓是穿網拍衣服啊！」
雞丁一連演唱阿龔創作〈Let's Dream About Love〉以及自己的創作曲〈漂鳥〉，阿龔笑說2人其實只認識1個多月，還打趣說：「你是聽我們音樂長大的雞丁，我先講先贏！」其實彼此早已在不同舞台上默默欣賞，雞丁曾多次購票觀看「蘇打綠」演唱會，阿龔也看過「理想混蛋」的小巨蛋演出，交會出珍貴友情。
除了雞丁，「蘇打綠」團員們也送上祝福，花牌寫著「阿龔，我們愛你，你彈什麼都對」！更溫暖的是，在巡演中曾讓全場集體淚崩的「妃妃視角口白」，團員小威當晚也帶著「童聲本人」兒子小Moon悄悄坐在台下支持。
「月光動物園」音樂會巡迴去年11月啟航後，終於回到家鄉台北，阿龔感性感謝觀眾陪他站上這個重要舞台，一起「登陸團圓」在最靠近思念的軌道上繼續前行，他也鬆口透露巡演4月將在高雄衛武營畫下句點，為這趟夜行旅程留下最圓滿的收尾。
