「蘇打綠」阿龔Cue動物歌手幫腔 青峰開約：一起登陸月球

阿龔「月光動物園」巡演移師台北。緒風有限公司提供



「蘇打綠」阿龔（龔鈺祺）「月光動物園」巡演明年1月17、18日將移師台北表演藝術中心「球劇場」，台北站首度有專輯簽名會，還將會邀「全新溫暖系嘉賓」助陣，他賣關子：「真的要說，他也是1位動物歌手。」並邀粉絲：「我們一起登陸月球，在音樂裡跟彼此的思念團圓。」

「月光動物園」台北站曾申請兩廳院等多個場地卻屢屢錯失，最終落腳在這顆外型最像月球的「球劇場」，住八里、淡水多年的阿龔感性分享通勤20多年的路上偶爾會抬頭望向這顆吸睛的圓球，曾代表出門的不捨和回家時想快點看到毛孩的期待，如今雖然家門已沒有熟悉的奔跑聲，但他相信明年1月這條路上會出現新的聲音與回憶，團長阿福激動留言「哇哇哇哇，好期待」、「太美好了」，青峰也轉貼邀大家「一起登陸月球」。

阿龔（左）受李欣芸老師之邀到台藝大擔任特別講師。緒風有限公司提供

台北站演出編制將擴增為更貼近專輯錄製規格，並把完整動物園夢幻舞台全數搬回家鄉，至於嘉賓，阿龔賣關子提到北京站邀請到「韋鳥」韋禮安飛進動物園，這次也會迎來1位全新嘉賓，並透露2個關鍵詞「音色溫暖」、「氣質療癒」。另一個驚喜是演出後將舉辦專輯簽名會，其實他一路極力爭取每一站都能安排簽名與觀眾近距離相見，但因多數場館受規範限制，始終無法如願，如今終於要實現。

除扛起巡演的「Zoo Keeper」身分，阿龔近來也受李欣芸老師之邀在台藝大擔任特別講師，學生們反應熱烈，甚至在Q&A環節把教室當演唱會「點歌」，讓他現場展現琴技彈起曾在小巨蛋演奏過的〈起點終點〉，更有來自馬來西亞的學生表示學小提琴是因為媽媽喜歡阿龔，從小也聽「蘇打綠」長大，讓阿龔害羞地不知道如何接話。台北站門票今（12╱6）上午11點於KKTIX啟售。

