「蘇打綠」阿龔solo音樂會彈回台北 端上800萬名琴驚豔全場

【緯來新聞網】「蘇打綠」龔鈺祺（阿龔）昨晚（17日）舉辦《月光動物園》音樂會，除了有800多萬元的貝森多夫鋼琴、台北愛樂青年管弦樂團助陣，更迎來嘉賓「理想混蛋」主唱雞丁站台，一連演唱阿龔創作〈Let’s Dream About Love〉及自己的創作曲〈漂鳥〉。

龔鈺祺彈奏800萬鋼琴。（圖／緒風有限公司提供）

「動物園」裡也有最蘇打綠式的支持，團員們送上的花牌寫著「阿龔，我們愛你，你彈什麼都對！」被現場觀眾捕捉後立刻引起共鳴，直呼這是一段「有聲音的文字」，彷彿光看就能聽見熟悉的團員打屁語氣。



更溫暖的是，在巡演中曾讓全場集體淚崩的「妃妃視角口白」，團員小威當晚也帶著「童聲本人」兒子小 Moon 悄悄坐在觀眾席中支持。整場演出導演，則由一路相伴巡演的團員馨儀掌舵，讓觀眾開玩笑說有這樣「最強大的獵豹守護」，共同促成這片美好的動物音樂宇宙。



雞丁笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」， 能當阿龔嘉賓一切都是是冥冥中注定。首日演出中，雞丁一登場便引起全場熱烈歡呼，演唱完嘉賓合作曲〈Let’s Dream About Love〉後，兩人聊起這段快速卻奇妙的緣分。

廣告 廣告

雞丁（右）擔任阿龔音樂會嘉賓。（圖／緒風有限公司提供）

阿龔笑說兩人其實只認識1個多月，就能在《月光動物園》合作直呼「太榮幸了」，還打趣補一句：「你是聽我們音樂長大的雞丁，我先講先贏！」提到彼此早已在不同舞台上默默欣賞，雞丁曾多次購票觀看蘇打綠演唱會，阿龔也看過理想混蛋的小巨蛋演出。



回到家鄉台北，《月光動物園》的聲響也一起回歸最接近專輯原貌的狀態。這次演出把巡演原本的弦樂五重奏直接擴充為加倍編制，讓音樂層次與動態更為立體，也再度集結十年來多次合作、默契深厚的「台北愛樂青年管弦樂團」共同演出。



此外，錄製專輯與拍攝視覺時使用、身價800萬元、宛如一座移動房子的「貝森朵夫鋼琴」也被請上舞台，讓觀眾聽見最貼近專輯起點的聲音質地。巡演期間備受讚嘆的舞台視覺亦全數重現，二十多隻象徵動物、被綠意包覆的森林宇宙與流動月色，在球劇場中再次被點亮。《月光動物園》巡演的最終一站，4月將在高雄衛武營畫下句點。

蘇打綠送上花籃祝福。（圖／緒風有限公司提供）

更多緯來新聞網報導

陳語安北海道6天零豔遇還慘摔 痛失16年寶貝「留在心中」

蕭敬騰岳父近況曝光「仍住院中」 王子爆偷吃粿粿老闆這樣說