「蘇打綠」馨儀戀綜相親1打5 突嘔吐急撇孕

「蘇打綠」馨儀（左）今記者會身體不適。魚丁糸有限公司提供



「蘇打綠」跨界推出全新團體實境綜藝《6人行不行》，43歲貝斯手馨儀去年3月和混音、錄音師單為明離婚，她在節目中靠交友軟體約5名素人「相親」，今（1╱28）發布會上卻身體不適衝出戶外嘔吐，被懷疑錄完戀綜就「有喜」？對此她無奈說：「放心，我沒有，真的沒有（懷孕），我身體很健康啦！」笑說收工會去看醫生，「絕對不是婦產科」。

首次挑戰戀綜，馨儀直言：「蠻新鮮的。」吳青峰沒放過「孕吐」話題，補刀追問：「還是剛剛是妳的招數？表現柔弱的一面。」她則笑回：「現在強勢的姐姐比較流行。」

因兒女開始放寒假，馨儀沒送他們上安親班，親自安排各種活動，無奈地說：「可能被小孩操壞，我們家連學校的課後都沒上，就會幫他們排去公園、去哪裡，累死我。」

談到相親，馨儀坦言頗尷尬，雖然有比較主動的男生會帶話題，「不然我一度以為是他們男生自己在聯誼，我1打5」。青峰猛虧：「她是人間獵豹耶！草原直接一起來，不需要1根1根草看。」團員搞笑提議要馨儀揪姐妹們組成「獵豹女團」錄第2季。

《6人行不行》2月27日起在遠傳friDay影音首播，每周五、六各更新1集，後續也將於TVBS播出。

