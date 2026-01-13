蘇揚烈的精緻庭園提升 台灣銘園庭園美術館重新定義居家美感

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】位於彰化縣田尾鄉的「台灣銘園庭園美術館」，在董事長蘇揚烈推動全新經營理念後，不僅成為花鄉田尾的重要亮點，更發展為一處融合植栽、美學、石材、水景與清新空氣的悠境空間，宛如世外桃源般的庭園覓境，吸引眾多希望將居家打造成絕色風景的民眾前來取經與體驗。

打造「庭園界的 IKEA」，台灣銘園庭園美術館董事長蘇揚烈，將一身創意付諸實現。（圖／記者周厚賢攝）

回顧創業歷程，蘇揚烈十多年前因緣際會自高雄來到田尾，首次踏上這片土地便深信此地是他發展庭園事業的最佳起點。自小在家族經營的園藝與庭園設計環境中成長，他對一草一木皆懷抱知性與感性。退伍後，毅然承接父親事業，並立志走向更具個性化與美學深度的市場方向，持續吸收世界各地庭園景觀的創意，逐步形塑屬於自己的風格。

有別於日式的庭園風格，蘇揚烈要為國內居住環境自創專屬台灣風格的居住品味。（圖／記者周厚賢攝）

成立銘園庭園美術館後，蘇揚烈希望為想美化居家環境的顧客，提供一個能實際感受、具體想像的空間。他形容，美術館就像是「庭園界的 IKEA」，在二千多坪的庭院中，透過精心配置的植栽、水景造景與獨具特色的石材應用，讓參觀者一走進來，便能清楚理解不同庭園風格所帶來的生活樣貌，進而找到適合自己的選擇。

每一顆奇石都是蘇揚烈在大陸慧眼下的收藏，要在台灣成為絕色造景的重要配角。（圖／記者周厚賢攝）

「生活美學不在於房子有多大、多昂貴，而是在於庭院中植栽與佈置是否優雅。」蘇揚烈表示，真正能提升居家氣質的，是植栽所營造出的層次與節奏，讓視覺與心靈同時獲得安放。正因如此，他以美術館為起點，將庭園規劃視為一種可被學習、被複製的生活藝術。不少遊客走訪後皆表示，台灣銘園庭園美術館宛如仙境，卻同時讓人感受到「原來這樣的風景，也能在自己家中實現」。在田尾花鄉之中，這座庭園美術館正悄然引領一股將自然、美感與生活緊密結合的新風潮。