蘇明淵推全新臺語專輯 聽歌會分享創作歷程

記者周毓洵／臺北報導

「臺語金曲歌王」蘇明淵2025年全新臺語專輯《主題歌》正式上線各大數位音樂平台，日前也舉辦專輯聽歌會，邀請親朋好友與創作夥伴搶先「開箱」新作。現場氣氛輕鬆宛如同學會，蘇明淵不走制式流程，改用聊天方式分享創作過程，笑說感覺就像在聽一位大叔聊音樂、聊人生，也讓不少人聽著聽著才發現，原來這些歌背後藏著滿滿真實故事。

在2020、2024年兩度奪下金曲獎「最佳臺語男歌手」的蘇明淵，推出第4張臺語專輯。他分享，專輯的創作起點其實來自生活中常被問的一句話：「你能不能幫我寫一首歌？」久而久之，他開始思考，每個人其實都值得擁有屬於自己的人生主題歌。身兼律師與音樂創作者的他，將家人、朋友，甚至親身接觸過的訴訟案件轉化為音樂靈感，從跟蹤騷擾、離婚、遺囑，到信仰與家庭關係，全都寫進歌裡。

聽歌會中，蘇明淵與製作人張志宇逐首拆解作品，也揭露不少創作背後的「暗黑源頭」。他笑表示，自己長期在律師與音樂人身分之間拉扯，雖然曾動念不想再當律師，卻仍因現實繼續留在職場，也因此累積大量真實人生故事。他認為，這些刻痕正是《主題歌》最核心的養分，專輯中更融入R&B、city pop、爵士、嘻哈等元素，完成一張「非典型」的臺語專輯。

首波單曲「辯護」描寫律師日常，蘇明淵特別找來蛋堡合作，成為現場一大驚喜。他分享兩人因得獎後的私訊而結緣，才發現彼此竟是同校學長弟。另一首「金手指」則源自一樁1949年來臺老兵的遺囑案件，老人一生未婚，僅留下一枚未能送出的戒指，故事讓他在宣讀遺囑時深受觸動，也確信這是「這塊土地該被記錄的故事」。

「一蕊花」表面聽來浪漫，實則來自跟蹤騷擾案件，製作人甚至笑說：「編曲編得很淒美，沒想到背後這麼可怕。」「走揣」則來自太太的信仰生活，家中不能殺蚊子、不能踩螞蟻，讓他從日常中思考修行與人生。專輯最後一首「過去到這馬」由他與女兒共同完成，延續上一張作品寫給女兒的情感，成為一段父女之間的音樂續篇。

整場聽歌會在分享與笑聲中劃下句點，而專輯中收錄的「姑娘仔」也將於明（30）日在YouTube正式上線。蘇明淵希望，這些來自真實人生的「主題歌」，能陪伴聽眾找到屬於自己的共鳴。

蘇明淵新專輯《主題歌》靈感來自律師工作與生活經驗，寫下真實人生片段。（蘇明淵提供）

專輯最後一首「過去到這馬」由蘇明淵（右）與女兒合唱，成為父女情感續章。（蘇明淵提供）

蘇明淵（前左3）舉辦《主題歌》聽歌會，以聊天方式分享創作與人生故事。（蘇明淵提供）