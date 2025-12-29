蘇明淵曝太座潛心修行 家中禁殺蚊蟻

「台語金曲歌王」蘇明淵推出新專輯《主題歌》，日前舉辦聽歌會。身兼歌手與律師的他，坦言自己長期在律師與音樂兩個身分之間拉扯，笑說雖然早已動了「不想再當律師」的念頭，卻因現實考量仍必須繼續工作。

蘇明淵透露，繁忙的律師生活成為他寫歌的重要靈感來源，他將家人、朋友，甚至工作時親身見聞的訴訟事件化為創作素材。新歌〈辯護〉更找來蛋堡合作，成為聽歌會上的一大亮點。

此外，新歌〈金手指〉的靈感源自一名1949年來台的老兵，寫給未婚妻的遺囑故事；他也將騷擾、糾纏前女友的奇葩故事寫成歌曲〈一蕊花〉。除了來自工作的靈感外，蘇明淵也把太太的信仰寫成〈走揣〉，他以玩笑口吻提到，太太早年可能被自己「欺負」慣了，後來選擇潛心宗教修行，家裡甚至不能打蚊子、不能殺螞蟻，讓他忍不住開玩笑說：「可能她一切的修行，都是為了能夠『離開蘇明淵』。」

專輯尾聲〈過去到這馬〉則由蘇明淵與女兒共同完成。有趣的是，女兒在分享時也提到，製作人希望她在演唱時能再「凶」一點，並強調並非故意對爸爸發脾氣，整場聽歌會也在笑聲中畫下句點。