蘇明淵難忍父親離世 曝心聲「出現難修補的裂痕」

蘇明淵推出新專輯《主題歌》。（圖／蘇明淵提供）

台語金曲歌王蘇明淵的父親在今年2月離世，讓他的人生出現一道難以修補的裂縫，在悲傷裡他重新拾起創作，讓思念、遺憾與悼念化作旋律，推出專輯《主題歌》，他將法庭經驗、生命的刻痕，以溫柔卻帶點反骨的精神完成一張獻給「人」的作品，用成熟卻不失新意的聲音，把故事唱得更靠近現代，完成一次真正的「重新修補與再生」。

兩度獲得金曲肯定的蘇明淵並不自滿，反而重新回到「學習者的位置」，他深信在這個年紀，最重要的兩件事就是「學習」與「整合」，他開始深入研究錄音軟體、硬體設備操作、聲音設計，也重新思考如何把自己放進新的音樂語境裡。錄音室成為他的第二個事務所，不只提升自己的技術，也整合身邊優秀的音樂人，一起打造《主題歌》這張更加立體、更多層次的作品。

雖然55歲，蘇明淵卻期許自己始終保持35歲的音樂審美、25歲的靈魂熱情，他把年齡當成經驗，而不是束縛，這張專輯正是他給自己的最新解答。專輯中蘇明淵二度與女兒蘇柔伊合唱〈過去到這馬〉，這首歌以真實且直白的對話方式，呈現兩代之間的衝突，蘇明淵多年忙於事務所，錯過女兒成長的時刻，在錄音室內，他們把那些未曾說出口的情緒拆解、面對，化為一段屬於家人的和解之歌。

