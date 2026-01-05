蘇晏霈低胸薄紗上陣！借酒壯膽色誘李運慶

蘇晏霈、李運慶上演親密對手戲。（圖／民視）

蘇晏霈與李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》演出一對貌合神離的夫妻，兩人將有突破尺度的親密戲。蘇晏霈前幾天剛拍攝完一場極具挑戰的「性感引誘」重頭戲，導演馮凱事前預告：「會讓妳坐到對方身上。」蘇晏霈開玩笑回應：「那我回家做功課看色情片！」

李運慶表示，早已跟老婆洪詩報備親密戲，拍戲時絕對專業至上。而常演暖男的李運慶，這次顛覆形象挑戰渣男角色，「演渣男我其實有點興奮！我希望能用不同角度詮釋。」

蘇晏霈在《豆腐媽媽》中身穿黑色性感睡衣，上演老婆的誘惑。（圖／民視）

蘇晏霈很滿意自己呈現出「肉肉的」性感美，但拍攝時一度太緊張，為了讓肢體更放鬆，收工前的最後一場戲適度借酒壯膽：「導演很貼心問我需不需要真的（喝酒），我說我有點弱，需要一點工具來放鬆。雖然不鼓勵喝酒，但在專業演出下，這能讓我們更自在地呈現那種唯美又刺痛的氛圍。」

