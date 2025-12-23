蘇晏霈吻戲遭男星強伸舌頭 「感覺軟軟的」曝攤牌內墓

蘇晏霈戲裡對小孩很有一套。民視提供



蘇晏霈在民視8點檔《豆腐媽媽》中飾演「房仲女王」，為了支持老公李運慶圓畫家夢想付出一切，還得穿性感睡衣誘惑他，聽到李運慶和小三王晴有吻戲，讓她想起過往曾被對手演員「伸舌頭」，還好她咬牙抵抗，才沒變成舌吻。

李運慶說導演很尊重演員和藝人另一半，「我那時候跟王晴拍吻戲，拍完之後，導演說『我沒有拍接吻的特寫，要是我拍特寫的話，舌頭都要出來了，可以回去跟老婆交代了吧』。老婆（洪詩）會介意我沒跟她講，應該不太會介意（伸舌頭）」。

而蘇晏霈被問是否有被男演員硬伸舌頭的經驗，她坦言：「我有感覺到，但是我不確定是不是，後來我們有攤開來講。」她說拍吻戲都是閉著眼睛，「因為別的演員有看到，我咬的很緊，感覺有軟軟的，可是不知道是嘴唇還是什麼，後來我有問他，他說可能是不小心的，後來還有合作」。

蘇晏霈（左）在《豆腐媽媽》中為支持老公李運慶圓畫家夢想付出一切。民視提供

而李運慶與洪詩育有2女，被問是否追生3胎？他說：「不會，我覺得2個夠了。」坦言還沒結紮，「那個看起來好像很痛，有點害怕，但是的確有想過，2個（女兒）讓太太1個人顧太累了，我一定會想辦法好好慰勞她」。

戲裡對小孩很有一套的蘇晏霈被問是否想當媽媽，她坦言：「以前會，還不到30（歲）有想過，可是工作很忙又單身這麼久就覺得隨緣。」李運慶看她對戲裡面小孩很溫柔，直誇：「我覺得妳一定很適合當媽媽，會是1個很好的媽媽。」

