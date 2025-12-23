蘇晏霈單身太久曝心聲！47歲陳志強生娃計劃又延 揭精蟲健康度

【緯來新聞網】蘇晏霈、陳志強、曾智希、李運慶今（23日）替民視新八點檔《豆腐媽媽》宣傳，夫妻檔陳志強、曾智希求子多年，原本9月就要植入胚胎，但因導演馮凱邀約來了，決定生子計畫往後延1、2年。但是，陳志強已47歲，精蟲健康度令人擔憂，他自豪：「我去檢查，歐美等級。」反觀單身多年的蘇晏霈，早已沒有想當媽的衝動。

李運慶（左起）、蘇晏霈、曾智希、陳志強合體宣傳。（圖／記者陳明中攝）

提到生子計劃延期，陳志強對於精子的數量跟活動度都很滿意，且因為胚胎是已經做好，只等植入。曾智希雖然肚皮沒動靜，但脖子紅紅的，被懷疑是被「種草莓」，陳志強直接把老婆扭過來一看，笑說：「這是過敏啦！我們幾歲了，那是國中的遊戲。」曾智希直說：「他不會吸（種草莓）。」 陳志強也承認：「我不會吸，一大力牙齦就流血。」

陳志強（左）無法幫老婆曾智希種草莓，牙齦會流血。（圖／記者陳明中攝）

李運慶剛升格二寶爸，看到老婆半夜辛苦起來哄小孩，直說暫時沒有生第三胎的打算，也有想過要結紮，但因為最近太忙沒時間。由於他要忙拍戲，讓太太一打二，他很心疼，「她一個人顧真的太累，到時候會想辦法好好慰勞她」。



蘇晏霈依舊是孤家寡人，對於當媽媽也沒想法了，「以前會，30出頭的時候有想過，但單身太久、工作又忙就還好」。戲裡，她和李運慶有個三歲小孩，李運慶誇她如果真的當媽一定會是好媽媽，「她很會跟小孩玩」。

蘇晏霈看淡了當不當得成媽媽這件事。（圖／記者陳明中攝）

此外，曾智希前幾天剛過36歲生日，但是當天第一場戲就是警察局，接著還要到墓園拍攝下跪爆哭告別戲，甚至不小心跪錯墓碑，苦喊：「都是不吉利的地方，我生日怎麼那麼悲慘。」好在陳志強算是不錯的丈夫，生日當天一過凌晨12點就準時跟老婆說「生日快樂」，愛哭的曾智希直接兩行淚掉下來，但卻崩潰喊著：「真的好累，我壓力好大！」

李運慶想結紮。（圖／記者陳明中攝）

