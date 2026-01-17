蘇晏霈扮雙面房客 切換角色好錯亂

蘇晏霈在《人生只租不賣》成了雙面女租客，挑戰2種截然不同的形象。（公視台語台提供，中央社）

本報綜合報導

蘇晏霈在新劇《人生只租不賣》飾雙面女房客，一下裝可憐，一下喝高級紅酒、穿高檔服飾，被拆穿後還有精彩對手戲，頻繁切換狀態也讓蘇晏霈笑稱，「我常會想我是誰？」

蘇晏霈近期才在戲劇《豆腐媽媽》演出百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆。這次演出《人生只租不賣》角色性格剛好相反，成了雙面女租客，挑戰2種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活。

劇中，蘇晏霈被拆穿假面具後惱羞成怒，更與演員陳妍霏有精彩對手戲。雖然劇中爭鋒相對，但戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳妍霏親切可愛、沒有距離感，2人非常合拍，期待未來有機會再拍戲。