蘇晏霈抓包尪出軌提離婚 婆婆紅眼眶：心疼是打從心底

李運慶、蘇晏霈、范瑞君拍完戲開心在休息室合影。（圖／民視提供）





八點檔《豆腐媽媽》日前播出蘇晏霈（飾演 育玲）正面對決劈腿丈夫李運慶（飾演 家軒）的震撼攤牌戲碼，情緒潰堤的「畫室潑漆戲」引爆觀眾熱議，收視表現再創新高，吸引超過115萬名觀眾守在電視機前，陪著蘇晏霈一起心碎淚崩。

蘇晏霈在《豆腐媽媽》抓包李運慶出軌，上演心碎潑漆戲碼。（圖／民視提供）

蘇晏霈感動表示：「真的非常感謝、也很感動觀眾一路支持《豆腐媽媽》，從開播到現在每一位演員、包括我自己，都很認真努力想跟上馮導的腳步。」她坦言與金獎導演馮凱是建立在互相信任的合作關係，「那場畫室潑水彩的戲是馮導親自拍攝，有他在，我已經安心一半，另一半的緊張則是怕自己達不到導演的期望。」由於潑水彩的畫面完全不能重來，她笑說：「說沒壓力是騙人的，但正因為有壓力，才會誕生出這麼好的作品。」

蘇晏霈也大讚馮凱：「導演給我方向，同時也給演員很大的空間盡情發揮，他是一位浪漫、真誠又認真的導演，所以我自己一定要真的完全投入在狀態裡。」她分享拍攝當天的動人時刻：「在攝影棚忙完回到休息室時，導演、製作人和大家已經像在電影院一樣坐著一起收看，我當下其實很焦慮，結果片段播完，我自己含著眼淚，全場響起掌聲，我真的差點噴淚。」

蘇晏霈感性地說：「拍到半夜，中間休息空檔看到網路上滿滿的回饋，真的很謝謝所有支持《豆腐媽媽》的觀眾，辛苦真的值得！這不是我一個人的功勞，是整個劇組一起完成的成果。」

劇中這場「潑漆戲」也讓蘇晏霈笑說自己成了「顏料畫家」，象徵對這段婚姻最沉痛的控訴。飾演婆婆的演技派女神范瑞君則透露，為了這場戲大家事前排練無數次，「因為顏料一潑下去就沒辦法回頭了！」正式開拍時壓力極大，當她聽到戲中媳婦忍痛提離婚，忍不住眼眶泛紅：「這個媳婦真的太好了，角色心裡其實非常想哭，也很努力想挽回這段婚姻，那種心疼是打從心底發出的。」

李運慶則將「渣男家軒」詮釋得入木三分，他坦言角色之所以走偏，是因為在兩段感情中都想留住愛，「因為不想當壞人、不主動解決問題，最後克制不住情慾，就錯過了自省的時機。」戲外的李運慶則是標準寵妻魔人，他在社群上分享與太太的甜蜜生活，深情告白：「有這樣的伴侶，誰會蠢到去劈腿呢？」也感謝觀眾支持，並預告隨著東窗事發，家軒真正的考驗與代價才正要開始。

最後，蘇晏霈感性總結：「觀眾的支持就是我們最大的動力，收視創新高也代表大家真的被故事與角色打動，這對幕前幕後來說都是很大的鼓勵。《豆腐媽媽》萬家大家庭每一個人都說好，不管怎樣都會跟著導演一直認真拼下去，我們每一個人都是最強的！」



