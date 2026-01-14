蘇晏霈抓姦直擊尪喇蛇小三 憤怒潑漆引百萬人圍觀
民視八點檔大戲《豆腐媽媽》劇情進入最高潮！日前播出蘇晏霈正面對決劈腿丈夫李運慶的攤牌大戲，不僅引發全台觀眾熱議，收視率更是創下新高。平均收視開出 3.37 的紅盤，最高一分鐘更飆升至 3.88，總計吸引超過 115萬名 觀眾同時守候，陪著蘇晏霈一起淚崩！
得知收視告捷，蘇晏霈（飾演 育玲）興奮表示：「所有的辛苦都值得了！」她感性感謝金獎導演馮凱，在拍攝前與演員深度討論與調整，讓她能累積能量，在最關鍵的一刻徹底爆發。蘇晏霈逗趣地說，劇中她金援丈夫成就畫家夢，沒想到這場「抓姦戲」讓她也成了畫家，將彩色顏料狠狠潑灑在李運慶與小三身上，象徵對這段婚姻最沉痛的控訴。
飾演婆婆的演技派演員范瑞君則透露，為了這場「潑漆戲」，大家事前排練無數次，「因為顏料一潑下去就沒法回頭了！」她坦言當正式開拍，聽到戲中媳婦忍痛說要離婚時，忍不住眼眶泛紅：「這個媳婦真的太好了，角色心裡其實非常想哭，也很努力想挽回這段婚姻，那種心疼是打從心底發出的。」
面對戲裡戲外的罵聲，李運慶（飾演家軒）深刻解析了「家軒」這個角色。他直言，家軒之所以「渣」，是因為他在兩段感情中都想留住愛，「其實生活中有很多這樣的人，因為不想當壞人、不主動解決問題，最後克制不住情慾，就走偏了。」他被心碎的妻子潑顏料時，明顯從鏡頭上可看出多次被潑到眼睛，他仍忍痛睜開眼，相當敬業。
戲裡的家軒執迷不悟，戲外的李運慶則是標準的寵妻魔人。他在社群上大方分享現實生活中美麗、貼心太太洪詩的照片，深情告白：「有這樣的伴侶，誰會蠢到去劈腿呢？」他也特別感謝觀眾的支持，並預告隨著東窗事發，家軒真正的考驗與代價才正要開始。
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 139
Lulu要求「餵李多慧」 陳漢典超尬：內心很慌亂！
曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu 黃路梓茵、黃偉晉與風田六位主持人一改螢幕前的亮麗形象，全員換上劇組工裝、背起拍攝器材，站在滿載設備的拍攝車前入鏡。畫面刻意呈現製作團隊「上工前」與「收工後」的兩種狀態，從精神奕奕到滿身疲憊的反差感，象徵明星親自下海擔任幕後工作者後的真實樣貌，也讓節目概念一眼到位。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
陳星旭、盧昱曉劇本殺玩出真感情 《軋戲》狂親27次
全劇最受矚目的莫過於高達 27 場的吻戲名場面，從辦公室曖昧、雪地煙火到醉酒深吻，誠意十足。官方近日釋出「引擎蓋吻」花絮，陳星旭展現霸氣男友力，不僅單手將盧昱曉抱上車頂深吻，彩排時，陳星旭注意到盧昱曉穿著短裙，擔心她大幅度的動作會不小心走光，隨即展現霸氣又細...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
影射尹錫悅戒嚴風暴！李帝勳《模範計程車3》完結收視狂飆
《模範計程車3》甫於週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴。面對無法用常理溝通的權力體...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 55
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 62
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1
順應民意！阿信將連摔兩次的「代罪戰袍」丟了
由五月天主唱阿信聯手言承旭、吳建豪、周渝民所舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，第二站的4場演出昨（12日）晚落幕，由於前晚阿信在演出中再次在舞台上摔倒，因此不少粉絲直覺他穿的粉紅色外套「帶賽」，因為之前摔到舞台下也是穿同樣一套衣服，因此不少粉絲激動喊話，希望阿信把衣服「燒了」，昨晚阿信也順應自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
壯觀! 近百藝人錄民視過年特別節目 董事長王明玉同樂
生活中心／林詠琪、郭南宏 新北報導馬年即將到來，民視錄製過年特別節目，近百位藝人和表演團體，帶來精采歌舞和才藝表演，民視董事長王明玉也現身同樂，民視總經理廖季方更大秀精湛鼓技，振奮人心，主持人陳美鳳與白冰冰，特別跟富邦啦啦隊員一起大跳應援舞，陪觀眾歡樂過新年。民視 ・ 1 天前 ・ 3
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 32
王彩樺跟「老公」激烈對罵還踹車 鄰居憂家暴險報警
蔡振南在片中飾演拳擊教練，拍攝前他主動表示需要上課以扮演好教練的角色，兩個月訓練下來、體力負荷極高，讓他直說汗都流了幾公升，小腹甚至都消了。對片中的徒弟們林怡婷、黃惟、林毓家、曾皓澤的進取心印象深刻，「他們都不厭其煩地嘗試令人感動，此片不但讓我上了一課，...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
蕭亞軒小16歲前男友成二寶爸！黃皓三年「狂飆人生進度」超猛
天后蕭亞軒的戀情向來備受矚目，近日年紀小她16歲的前男友黃皓，已悄然走入人生另一個全新階段。他透過社群平台分享喜訊，正式宣布即將迎接第二個孩子，短短三年間接連迎來新生命，人生進度之快，引發外界傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
趙又廷《秋雪漫過的冬天》新開播 翻拍IU、李善均神級韓劇《我的大叔》 能否超越原版？劇情亮點一次看
【文／孔渠】趙又廷、張子楓領銜主演的 2026 開年大劇《秋雪漫過的冬天》已於 1/10 正式開播！本劇改編自IU、李善均主演的神級韓劇《我的大叔》，挑戰經典引發全網熱議。當溫潤大叔遇上倔強少女，這對實力派組合能否超越原版？本文深度解析劇情亮點。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
《女王大人》爆收攤！ 曾國城本人親自回應了
《女王大人》曾國城、巴鈺主持，是兩人繼《一袋女王》收攤後的再度合作，13日卻傳出因收視率不佳，去年11月已經悄悄結束錄影，對此曾國城擔任游鴻明演唱會主持人時，也出受訪回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 7