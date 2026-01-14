蘇晏霈抓姦直擊尪喇蛇小三 憤怒潑漆引百萬人圍觀

蘇晏霈目睹飾演丈夫的李運慶和小三擁吻恩愛氣憤波顏料洩憤。（民視提供）

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》劇情進入最高潮！日前播出蘇晏霈正面對決劈腿丈夫李運慶的攤牌大戲，不僅引發全台觀眾熱議，收視率更是創下新高。平均收視開出 3.37 的紅盤，最高一分鐘更飆升至 3.88，總計吸引超過 115萬名 觀眾同時守候，陪著蘇晏霈一起淚崩！

得知收視告捷，蘇晏霈（飾演 育玲）興奮表示：「所有的辛苦都值得了！」她感性感謝金獎導演馮凱，在拍攝前與演員深度討論與調整，讓她能累積能量，在最關鍵的一刻徹底爆發。蘇晏霈逗趣地說，劇中她金援丈夫成就畫家夢，沒想到這場「抓姦戲」讓她也成了畫家，將彩色顏料狠狠潑灑在李運慶與小三身上，象徵對這段婚姻最沉痛的控訴。

范瑞君飾演的婆婆一邊勸架十分心疼。（民視提供）

飾演婆婆的演技派演員范瑞君則透露，為了這場「潑漆戲」，大家事前排練無數次，「因為顏料一潑下去就沒法回頭了！」她坦言當正式開拍，聽到戲中媳婦忍痛說要離婚時，忍不住眼眶泛紅：「這個媳婦真的太好了，角色心裡其實非常想哭，也很努力想挽回這段婚姻，那種心疼是打從心底發出的。」

面對戲裡戲外的罵聲，李運慶（飾演家軒）深刻解析了「家軒」這個角色。他直言，家軒之所以「渣」，是因為他在兩段感情中都想留住愛，「其實生活中有很多這樣的人，因為不想當壞人、不主動解決問題，最後克制不住情慾，就走偏了。」他被心碎的妻子潑顏料時，明顯從鏡頭上可看出多次被潑到眼睛，他仍忍痛睜開眼，相當敬業。

戲裡的家軒執迷不悟，戲外的李運慶則是標準的寵妻魔人。他在社群上大方分享現實生活中美麗、貼心太太洪詩的照片，深情告白：「有這樣的伴侶，誰會蠢到去劈腿呢？」他也特別感謝觀眾的支持，並預告隨著東窗事發，家軒真正的考驗與代價才正要開始。

