蘇晏霈拍戲遇男演員伸舌頭 親揭經過認「有攤牌」

演員蘇晏霈、李運慶、曾智希、陳志強今日出席記者會。（圖／民視提供）





八點檔《豆腐媽媽》演員蘇晏霈、李運慶、曾智希、陳志強今（23）日出席記者會，暢談拍戲點滴。女星蘇晏霈這次在劇中飾演「百萬房仲女王」，賺錢供養藝術家老公，更預告之後還有尺度較大的橋段。

不過蘇晏霈透露，過去曾經在拍吻戲時，感覺到對手男演員太入戲伸舌頭，當時她緊咬牙齒，心裡不太確定，不過當場也有其他演員看到，後來雙方有攤牌溝通，對方也道歉表示是不小心的，之後也有其他合作。

談到吻戲，陳志強笑說有一次送曾智希上班，正好當天要拍吻戲，他剛好在跟工作人員聊天，順便看一下老婆拍戲狀況，「我就發現兩邊都有點死魚嘴」，於是立刻擔綱吻戲指導，反而不會吃醋。曾智希也補充，曾經打電話問陳志強怎麼拍吻戲，對方形容「好像魚在吃飼料」一樣，甚至開視訊直接跟男演員林木森接吻示範，為了老婆的戲直接豁出去。



