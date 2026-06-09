蘇晏霈曝傅子純「專屬語氣」打招呼！難過再也聽不到 虧戰友「自行登出地球」：先記一筆
傅子純急性血癌病逝，享年46歲，因病發到離世僅短短一天，他甚至不知道自己生病，讓圈內好友都震驚又悲痛。蘇晏霈與他在多部8點檔中合作，且是觀眾心目中經典CP組合，獲知消息時泣不成聲，9日也在社群中分享兩人過往在化妝間搞笑互動的影片，並發長文追憶好友。
影片中，傅子純虧蘇晏霈穿紗質衣服卻沒有飄逸感，建議：「妳要有律動感啊！它才飛得起來。」還一邊扭腰擺臀，蘇晏霈要求他示範，原本傅子純拒絕，但最後還是穿上女裝「走秀」，比蘇晏霈還「妖嬌」，讓全場笑翻。
蘇晏霈文中透露，傅子純每次見到她，「都用女孩子般的溫柔語氣叫我一聲仙女姐姐早，即便聽了一百遍，每次我都還是會看著你噴笑，這是你專屬的語氣，但我聽不到了。」
蘇晏霈照常上工 所到之處都是傅子純影子
這兩天蘇晏霈仍照常到電視台拍戲，「卻是要進入到佈滿你身影的攝影棚、停車場、化妝休息室、服裝間、走廊、從攝影棚望出去下雨的廣場、甚至排戲錄影我都在想念著你在我身邊的畫面，頓時真的覺得孤單。」但她喊話會振作，「因為始終知道你是一位專業度極高的好演員，不容許任何事影響工作造成大家進度拖延，我有學到，但感受的同時心疼更多。」
這幾天蘇晏霈也回想起許多兩人相處，「我是如此清晰你的調皮、貼心、搞笑、認真讀本、交流角色想法、也不斷碎念搗亂我認真的時刻、我都很願意放下手邊的事陪你鬧到底，因為很開心。」但她也形容：「我不想拒絕自己想起、卻拒絕提起，我想到的都是，好像還在懷疑真的沒了？這個人真的不會再出現了嗎...提起我就會很難受...也不想知道真正的答案...」
粉絲變戰友！蘇晏霈自誇：我很有眼光
蘇晏霈與傅子純認識近20年，她自曝曾是傅子純粉絲，結果被對方笑回：「那妳真沒眼光。」蘇晏霈則說：「我當初崇拜的偶像，才不是像你說的沒眼光，我是很有眼光的。那些日子我們一起攜手奮戰，非常謝謝我最棒最貼心也最暖的夥伴！」
蘇晏霈形容傅子純很有學識，「所以生活上的疑問、身體不適常常攤開在你面前，你付出的不僅僅是口語上的關心與答案、而是行動，我身體不舒服時你總是說要不要先休息？待會我去說一聲，然後就主動的幫我按止痛的穴道，等等...貼心的事情。」與他合作，自己也越來越有自信每一場戲的演出。
對於傅子純「登出地球」的方式，蘇晏霈說：「我一點都不懷疑，只是，很難相信，你比我想的更瀟灑、調皮。連離開的方式都很你。你一直活在我心裡，最棒的夥伴！但你自行登出地球拋棄夥伴，我想先記一筆。」並對傅子純喊話：「辛苦你了，我們下次見、好好休息喔。想念你。」
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