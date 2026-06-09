蘇晏霈淚曬傅子純生前影片！慟喊：聽不到專屬你的早安了

蘇晏霈曬出過去的影片懷念好友傅子純，慟喊再也聽不到對方說早安的聲音。（圖／IG@jill_suyanpei）

八點檔男星傅子純，7 日因急性血癌病逝，享年 46 歲。由於他生前形象陽光健康，走得如此突然，令演藝圈好友錯愕不已、悲慟萬分。其中與傅子純合作近 20 年、多次組成螢幕情侶的好友蘇晏霈，今（9）日二度發聲，字字血淚地寫下：「幾天了，屬於你叫我的『仙女姐姐早安』的聲音再也聽不到了...」沉痛的文章再次惹哭眾人。

從粉絲變成戰友 20 年情誼難以割捨

蘇晏霈回憶，自己剛出道時就是傅子純帶著她演戲，當時她還害羞告白「我是你的粉絲」，卻被傅子純調侃「怎麼這麼沒眼光？」，幽默性格至今仍讓她噴笑。 回憶兩人在螢幕上配對次數多到數不清，蘇晏霈直言，正因為身邊站的是傅子純，她才能在演出中建立起十足的信任與自信， 認識近 20 年，兩人早已從偶像與粉絲的關係，昇華為並肩作戰的靈魂戰友。

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攝影棚滿是身影 蘇晏霈：你貼心到讓人心疼

這兩天即便帶著悲痛上工，蘇晏霈走進熟悉的攝影棚、化妝室、甚至是下雨的廣場，眼前的景象全都是傅子純的身影，讓她頓時感到無比孤單。她感性提到，傅子純私下極其貼心，每當她身體不適，傅子純總會主動幫她按止痛穴道，並向劇組協調讓她休息。

即使在錄影前不斷碎念搗亂，也是為了讓大家放鬆心情。蘇晏霈強忍淚水表示，她會學習傅子純專業的態度努力振作，不耽誤工作進度，「但感受的同時，心疼更多。」

專屬語氣成絕響 慟別最棒的夥伴

最讓蘇晏霈難忘的是，傅子純每次見到她，都會用一種女孩子般的溫柔語氣甜喊一聲「仙女姊姊早」，雖然聽了一百遍，但每次都會讓她噴笑，這成了兩人之間最專屬的默契。如今傅子純以「瀟灑且調皮」的方式登出地球，蘇晏霈雖然想為他「拋棄夥伴」記上一筆，但最後仍溫柔告別：「辛苦你了，我們下次見，好好休息喔，想念你。」 同時也對傅子純的遺孀Corrina及家人致上哀悼，盼望家人能保重身體。

據悉，傅子純是從峇里島度假返台後，突然爆發急性血癌，歷經急救仍回天乏術，消息震驚各界。蘇晏霈在文中最後感性喊話：「我當初崇拜的偶像，才不是像你說的沒眼光，我是很有眼光的。」超越家人的這段深刻情誼，也讓網友們百般不捨。

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