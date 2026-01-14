蘇晏霈潑李運慶滿身顏料 115萬人跟著哭

蘇晏霈在《豆腐媽媽》飾演的「育玲」正面對決劈腿丈夫李運慶飾演的「家軒」，一場攤牌戲不只情緒層層堆疊，更讓觀眾跟著一路心碎，吸引超過 115 萬名觀眾同步守在電視機前，陪著育玲一起崩潰落淚。得知成績亮眼，蘇晏霈直呼，「所有的辛苦都值得了」，她感性感謝金獎導演馮凱在拍攝前反覆與演員討論、調整，讓她能把情緒累積到臨界點，一口氣全面爆發。

蘇晏霈潑顏料在李運慶身上。（圖／民視）

戲中育玲多年金援丈夫追夢，最終卻迎來背叛，蘇晏霈笑說這場「抓姦戲」意外讓自己也成了畫家，親手將彩色顏料潑向李運慶與小三，象徵對婚姻最沉痛、也最決絕的控訴。短短幾分鐘的戲，情緒張力拉到極致，讓觀眾看得又痛又解氣。

范瑞君飾演婆婆。（圖／民視）

飾演婆婆的范瑞君也透露，這場潑漆戲事前排練多次，因為「一潑下去就不能重來」。正式拍攝時，聽到媳婦含淚說出離婚，連她都忍不住眼眶泛紅，「這個媳婦真的太好了，她其實很想挽回，那份心疼是從心裡冒出來的。」

面對角色引發的罵聲，李運慶也替「家軒」剖析心理狀態，直言角色之所以被視為渣男，是因為他想同時留住兩段感情，「很多人不是想當壞人，而是不敢面對、不解決，最後才一步步走偏。」戲裡讓人恨得牙癢癢，戲外的他卻是公認的寵妻代表，常在社群分享與太太的甜蜜日常，更直白表示：「有這樣的伴侶，誰會蠢到去劈腿？」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐