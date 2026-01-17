蘇晏霈當雙面人賣慘 惱羞成怒開撕陳姸霏

蘇晏霈（右）在《人生只租不賣》中飾演雙面女租客，露出真面目後讓陳姸霏氣到抓狂。公視台語台提供



蘇晏霈近期才在《豆腐媽媽》飾演百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，但在《人生只租不賣》中角色剛好相反，成了女租客「黃雨柔」，挑戰一面假裝可憐騙取同情求補助、另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

劇中蘇晏霈被陳姸霏的「星河房管事務所」拆穿假面具後惱羞成怒，要給「星河」1顆星負評，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，明（1╱18）播出最新集數，2人直球對決，還鬧上警局，雖然劇中爭鋒相對，戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳姸霏親切可愛、沒有距離感，2人非常合拍。

而陳姸霏流利台語也被網友讚簡直「老阿媽附身」，另外，許多觀眾邊聽邊學台語，有網友發現劇中「租屋」唸法跟自己過往習慣不同，林予晞自爆以前也習慣說「租（tsoo）」，後來才知道有另一種講法是「稅厝（suè-tshù）」，讓她新增不少台語新知。《人生只租不賣》每周日晚間8點於公視台語台首播，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

