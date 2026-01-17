蘇晏霈租房賣慘騙補助被揭穿 厚臉皮開戰房仲鬧上警局

【緯來新聞網】蘇晏霈近期在八點檔演出百萬房中，抓包老公出軌衝去「畫室潑漆」，備受討論，這次特別演出《人生只租不賣》，角色成了女租客「黃雨柔」，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活，「說她是雙面女房客一點也不為過，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

蘇晏霈扮演雙面仔。（圖／公視台語台提供）

蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，明播出最新集數，陳姸霏跟她直球對決、鬧上警局，死對頭黃河前來拯救。雖然劇中爭鋒相對，戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳姸霏親切可愛、沒有距離感，兩人非常合拍，期待未來有機會再拍戲。



另一看點，是唐從聖飾演的星河客戶「白馬李」帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣亮相，沒想到一秒敗在「嵐姐」林予晞手上，對她一見鍾情。唐從聖形容角色有點活在自我世界，有點錢又吝嗇，對嵐姐有意思，愛又不敢表達。

唐從聖第一次和黃金蟒蛇對戲。（圖／公視台語台提供）

他劇中是大房東，過去則遇過租屋鬼故事，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上租金只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約，沒想到入住後一切變了樣，「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖」！



雖然房間有窗戶，但沒有窗戶透光，他說：「明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」

陳姸霏戲中遇到房客威脅要跳樓。（圖／公視台語台提供）

此外，陳姸霏在劇中流利台語被網友讚簡直「老阿媽附身」，由張語噥獻唱的主題曲〈寫予未來的情歌〉也收獲好評。



林予晞受訪時表示，以前習慣都說「租（tsoo）」，後來才知道有另一種講法是「稅厝（suè-tshù）」，讓她新增不少台語新知。《人生只租不賣》每周日晚間8點公視台語台首播，每周播出2集，中華電信MOD、Hami Video同日9點跟播上架。

