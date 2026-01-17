蘇晏霈自爆「性感障礙」硬上瘋馬秀！吳東諺一句話甜炸 白家綺當場羞紅臉

白家綺、吳東諺現場大放閃。民視提供

《民視第一發發發》第一段百人大開場由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2月16日除夕夜晚上6點半《娛樂超skr》獨家幕後搶先看，7點節目正開始。

蘇晏霈辣翻天。民視提供

蘇晏霈自嘲有性感障礙 一年一度突破自我逗樂觀眾

「百人大開場」白家綺、蘇晏霈帶領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿、熱舞「魅力四射瘋馬秀」，蘇晏霈笑說我有耍性感障礙，一年一度來突破自己逗樂大家，希望大家不要介意，努力擺出很多性感舞蹈的她，自稱一年比一年進步，總有一天朝向性感的一天。

舞蹈一把罩的白家綺首先提到「瘋馬秀」一直是討論度很高又受歡迎的舞蹈，很高興能跟蘇晏霈各自領軍合跳，每一次跟這麼多藝人一年一度相聚，很像是同學會，也幫同公司的鳳凰演員發聲說：「我們都不是舞蹈專業，很多後輩演員認真練習，到後面都變成我的小老師，大家為了《民視第一發發發》獻上我們滿滿誠意。」

夫妻倆合體閃瞎眾人。民視提供

白家綺甜蜜合體吳東諺 一句情話閃瞎全場

受訪時白家綺也興奮的提到跟老公吳東諺一起合體演出，距離上次合作是民視20週年時候，當時她是以老師身份跟吳東諺合作，沒想到話鋒一轉吳東諺甜蜜發言說：「我從來沒把妳當老師看待。」白家綺瞬間羞紅臉回應：「你明明就喜歡我是你老師。」曬恩愛瞬間閃瞎眾人，讓全場發出驚呼。

吳東諺提到因為這一次白家綺忙拍攝《阿松與阿暖》還有《醫學大聯盟》的主持，大部份都是他到場先走位、學舞，到家我教她，一臉寵溺老婆的吳東諺笑說：「教到我差點脾氣來了，舞蹈中我有點像男僕，沒想到我從家裡到舞台我都同一個角色。」讓全場笑翻。



