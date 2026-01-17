蘇晏霈釋飾雙面房客騙租 演技頻切換受矚目

（中央社記者洪素津台北17日電）演員蘇晏霈在新劇「人生只租不賣」飾雙面女房客，一下裝可憐，一下喝高級紅酒、穿高檔服飾，被拆穿後還有精彩對手戲，頻繁切換狀態也讓蘇晏霈笑稱，「我常會想我是誰？」

8點檔演員蘇晏霈近期才在戲劇「豆腐媽媽」演出百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆。這次特別演出「人生只租不賣」，角色性格剛好相反，成了雙面女租客，挑戰2種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活。

蘇晏霈透過新聞稿表示：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

劇中，蘇晏霈被拆穿假面具後惱羞成怒，更與演員陳姸霏有精彩對手戲。雖然劇中爭鋒相對，但戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳姸霏親切可愛、沒有距離感，2人非常合拍，期待未來有機會再拍戲。（編輯：黃世雅）1150117