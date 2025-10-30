蘇晏霈《好運來》爭監護權「崩潰女兒選爸爸」！哭到雙眼紅腫 惹網友心疼狂讚：演技大爆發
四季線上/林佩玟報導
蘇晏霈近日在民視八點檔《好運來》劇中，慘遭老公吳政澔（飾 弘軒）背叛，竟偷吃自己親表妹多年且還懷有身孕，讓她下定決心要離婚，沒想到渣夫開始使出惡劣手段，想試圖脫產不給贍養費之外，還在蘇晏霈的食物裡偷下藥讓她嗜睡不適，製造媽媽疏於照顧女兒原因來爭取監護權，種種超渣行徑看得觀眾氣呼呼。
而雙方上法院爭奪監護權當天，蘇晏霈以一個母親的自白，訴說著對女兒滿滿的愛，「今天我上法庭，不是為了勝負，而是一位媽媽，用生命想保護孩子….」，一句句讓觀眾看得好感動，卻沒想到女兒「小麻吉」選了想繼續和爸爸一起住，令蘇晏霈非常錯愕，激動直問「為什麼….」瞬間崩潰大哭，那種心碎一地的感覺讓觀眾看了好不捨，也跟著哭了起來，紛紛氣憤又疑惑到底小麻吉為什麼會選爸爸。
同時，網友也大讚蘇晏霈這次演技大爆發，將母親這角色詮釋得淋漓盡致，看著她眼淚一顆顆落下到哭到雙眼紅腫，真摯濃烈的親情直衝觀眾心底，讓人揪心不已。
