



娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

2026《民視第一發發發》第一段百人大開場由時尚天后陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，於2/16除夕夜晚上6:30《娛樂超skr》獨家幕後搶先看，7點節目正開始。

蘇晏霈「性感障礙」！ 吳東諺放閃白家綺「我從來沒把妳當老師」放閃讓全場驚呼

白家綺與蘇晏霈

「百人大開場」白家綺+蘇晏霈帶領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿、熱舞「魅力四射瘋馬秀」，蘇晏霈笑說我有耍性感障礙，一年一度來突破自己逗樂大家，希望大家不要介意，努力擺出很多性感舞蹈的她，自稱一年比一年進步，總有一天朝向性感的一天。

廣告 廣告

蘇晏霈「性感障礙」！ 吳東諺放閃白家綺「我從來沒把妳當老師」放閃讓全場驚呼

吳東諺與白家綺

舞蹈一把罩的白家綺首先提到「瘋馬秀」一直是討論度很高又受歡迎的舞蹈，很高興能跟蘇晏霈各自領軍合跳，每一次跟這麼多藝人一年一度相聚，很像是同學會，也幫同公司的鳳凰演員發聲說：「我們都不是舞蹈專業，很多後輩演員認真練習，到後面都變成我的小老師，大家為了《民視第一發發發》獻上我們滿滿誠意」，受訪時白家綺也興奮的提到跟老公吳東諺一起合體演出，距離上次合作是民視20週年時候，當時她是以老師身份跟吳東諺合作，沒想到話鋒一轉吳東諺甜蜜發言說：「我從來沒把妳當老師看待」，白家綺瞬間羞紅臉回應：「你明明就喜歡我是你老師」，曬恩愛瞬間閃瞎眾人，讓全場發出驚呼；吳東諺提到因為這一次白家綺忙拍攝《阿松與阿暖》還有《醫學大聯盟》的主持，大部份都是他到場先走位、學舞，到家我教她，一臉寵溺老婆的吳東諺笑說：「教到我差點脾氣來了，舞蹈中我有點像男僕，沒想到我從家裡到舞台我都同一個角色」，讓全場笑翻。

蘇晏霈「性感障礙」！ 吳東諺放閃白家綺「我從來沒把妳當老師」放閃讓全場驚呼

「百人大開場」白家綺+蘇晏霈帶領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿、熱舞「魅力四射瘋馬秀」

原文出處：蘇晏霈「性感障礙」！ 吳東諺放閃白家綺「我從來沒把妳當老師」放閃讓全場驚呼

更多民視新聞報導

JK少女「驚人對比照」流出！17歲就擁有6年「這技能」經驗

ARMY注意！BTS有望3月回歸 南韓三大演出地點曝光了

鄭伊健拿悠遊卡玩台灣 阿翰曝與婁峻碩真實關係

