蘇晏霈「抓包渣夫出軌」 見他一舉動保護小三徹底心碎

民視《豆腐媽媽》蘇晏霈劇中抓包李運慶出軌。（圖／民視）

蘇晏霈在民視《豆腐媽媽》與李運慶飾演貌合神離的夫妻，最新劇情迎來抓包出軌的重頭戲。蘇晏霈透露，拍攝前刻意不說笑，讓情緒處於崩潰邊緣，當看到丈夫下意識保護小三時，她心碎直言：「那一刻才明白，不只是被背叛，而是被登出了他的世界。」

蘇晏霈情緒大爆發。（圖／民視）

導演馮凱要求蘇晏霈在這場戲要「氣憤大於悲傷」，蘇晏霈笑說自己完全失控，但導演仍覺得可接受，「只能拍一次，因為那種狀態很難再來第二次。」她拍完後整個人像被掏空，「沒有哭，但說不出話，連停車都恍神開錯樓層，在車上坐很久才消化完那個傷。」

李運慶被潑顏料，回家還洗不掉。（圖／民視）

李運慶坦言角色「真的很渣」，對質戲中，蘇晏霈狂潑顏料，潑到李運慶胸口、意外飛濺進他的右眼，但他為了不中斷對方的精采表演，忍痛睜眼完成拍攝，「能親眼看到她這麼精彩的表演，很值得。」因為是油性顏料，李運慶回家怎麼洗都洗不掉，太太洪詩還以為他拍戲受傷，女兒一直說：「爸爸，紅紅。」

