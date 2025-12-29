蘇晏霈「新對象」是二寶爸！吃軟飯還搞外遇「渣到不行」 婆婆催生行徑也啼笑皆非
8點檔女神蘇晏霈與李運慶在民視《豆腐媽媽》中首次合作，就直接飾演夫妻並育有一位小孩，蘇晏霈形容：「能第一次合作就這麼快速、自然而然地產生對戲默契，真的很幸運。」
蘇晏霈表示，這幾次拍攝特別心疼她的角色房仲女王張育玲，事業成功卻在感情上受挫，原本全新呵護的先生周家軒（李運慶飾）竟成傷害自己的對象，讓她在拍攝時情緒頗多。她也分享，劇中有不少突破以往的關鍵劇情，例如在職場上對同事不再隱忍，有事直接表達，也帶來更多角色層次。
此外，蘇晏霈形容劇中的婆婆周陳碧霞（范瑞君飾）常有令人啼笑皆非的行徑，「就像生活中和朋友聊到婆婆一樣，例如婆婆是老師，就會叫她要多讀書，或者要多喝補湯、催生，真的很有生活感。」
李運慶回家見雙寶疲勞全消：努力工作原動力！
戲外是好爸爸、好老公的李運慶則坦言，這次飾演的角色「渣到不行」，是個外遇男又靠老婆、媽媽養的藝術家，與王晴飾演的王有美更有曖昧情節。李運慶笑說：「一開始接到這角色，還在想要怎麼揣摩這種心境，不過回到家看到兩個小孩，所有疲累都消散了，非常療癒。雖然拍攝時小孩可能在睡覺或出門時還沒醒，但這也是我努力工作的原動力。」
對於首次與蘇晏霈合作的感想，李運慶說：「晏霈非常專業，第一次合作就能自然對戲，真的很加分。我們在角色間的衝突和曖昧張力，也因為彼此信任而呈現得非常順暢。」
