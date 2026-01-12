蘇晏霈「目睹渣尪外遇」…崩潰失控狂潑顏料 心死攤牌：不被愛才是小三

記者宋亭誼／台北報導

蘇晏霈在劇中親眼撞見老公李運慶出軌，婚姻真相攤牌，情緒全面潰堤。（圖／民視提供）

蘇晏霈近來在八點檔親眼目睹丈夫李運慶出軌，兩人在畫室正面攤牌，情緒全面潰堤。蘇晏霈透露，導演給她的方向不是「抓姦」，而是確認那個心裡隱約知道、卻一直不敢承認的事實。拍攝前她刻意不與人聊天、不說笑，讓自己一直停在「不敢問、卻一定要面對」的狀態，讓情緒自然一層一層崩塌。

李運慶在《豆腐媽媽》下意識站在第三者前保護她，成為壓垮蘇晏霈的最後一擊。（圖／民視提供）

角色「育玲」看到事實那一刻，第一句話反而先酸自己「不被愛才是小三」，蘇晏霈形容，那是一種看起來理智，其實已經失魂的方式，更是一層一層心碎的過程，「你怎麼理智地壓，都壓不住。」而最痛的不是擁吻，而是李運慶飾演的「家軒」下意識站到第三者「有美」前面保護她的那一瞬間。

廣告 廣告

蘇晏霈直說：「那才是真的痛。因為以前都是育玲站在家軒前面保護他，現在卻連猶豫都沒有選擇別人。那一刻育玲才真的明白，她不只是被背叛，而是已經被登出他的世界了。」蘇晏霈拍完這場戲後整個人像被掏空，「沒有哭，但說不出話，連停車都恍神開錯樓層，在車上坐很久才消化完那個傷。」

蘇晏霈心碎朝李運慶潑漆。（圖／民視提供）

李運慶坦言，家軒的內心其實極度糾結，談到被育玲甩巴掌那一刻，李運慶說：「他是內疚、心虛，對不起眼前這個對他最好的人，但也不想再騙自己繼續這段婚姻。」他也直言，出軌的人錯在處理事情的順序，「如果能先結束婚姻再開始新的關係，沒有人能說你錯。家軒是壓抑太久，突然找到出口，控制不住情慾才犯錯。」

蘇晏霈連潑多罐顏料，李運慶眼睛被濺到仍咬牙完成演出。（圖／民視提供）

拍攝畫室砸顏料戲時，現場情緒炸裂，蘇晏霈連潑3、4罐顏料，其中一罐直接潑到李運慶胸口、飛濺進右眼。李運慶回憶：「我怕閉眼影響表演被導演喊卡，但晏霈情緒這麼滿，再來一次不一定一樣，所以忍痛張開眼睛，能親眼看到她這麼精彩的表演，很值得。」更巧的是，道具誤用了油性顏料，李運慶回家怎麼洗都洗不掉，隔天太太還以為他拍戲受傷，女兒一直說：「爸爸，紅紅。」

更多三立新聞網報導

離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕

温昇豪滾床安心亞！金鐘影后老年勇敢出櫃：她是我前女友

比李多慧晚來台灣！網好奇「李雅英為何成功」釣出一票人曝真相

角色無預警黑化暴走！陳珮騏親上火線解答了 長文鬆吐「真實心聲」

