蘇晏霈《豆腐媽媽》喊到聲嘶力竭 喚不回豆豆？眼尖網友揪「1細節」鬆口氣

四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情再下猛藥！豆豆（林妍禧 飾）疑似掉落水池，育玲（蘇晏霈 飾）泣不成聲，母女天人永隔？觀眾被這幕嚇傻，驚呼「這部這麼狠，發小孩便當？」不過也有眼尖網友發現真相，證實為虛驚一場。

育玲與家軒（李運慶 飾）婚姻狀況為《豆腐媽媽》近期焦點，在最新預告透露了劇情走向，家軒與有美（王晴 飾）擅自把豆豆接走，卻讓豆豆走丟了，育玲聽到有小女孩靠近水池的消息，心急衝到池邊喊著豆豆的名字，有勝（羅子惟 飾）入池尋找仍無結果，育玲崩潰，把氣發洩在家軒、有美身上。

網友看到這段，震驚表示「這麼早就要發小孩便當喔」、「豆豆好像死了」不禁對編劇下的猛藥感到咋舌；但另有網友揪出細節，發現育玲與玉蘭（謝瓊煖 飾）相擁那一幕，床上睡了個小女孩，便判斷豆豆最後是平安的，而真相究竟如何，將在近期劇中揭曉。

圖片來源／批踢踢實業坊

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

