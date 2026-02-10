四季線上／韋冠宇 報導

「三角戀」在戲劇中雖是常見元素，卻總能藉著微妙的互動擦出引人入勝的火花，讓觀眾愛不釋手；八點檔《豆腐媽媽》近期也上演此戲碼，育玲（蘇晏霈 飾）才被有勝（羅子惟 飾）告白沒多久，又殺出一個偉凡（黃尚禾 飾）來示愛，令人好奇最後會是哪一對修成正果，而蘇晏霈也親自回應，更讓人期待後續發展。

蘇晏霈《豆腐媽媽》離婚後行情更好！「兩男局面」誰勝出？她1句話回應了

育玲與前夫家軒（李運慶 飾）離婚後相當搶手，有勝與偉凡都表現出追求之意，有勝甚至當眾為她獻唱情歌，即使對唱歌並不拿手仍勇於上台，育玲口頭雖未接受，仍把有勝的心意放在心中，而偉凡身為一個能言善道的怪咖律師，以後也會想方設法追求育玲，兩位男性已開始針鋒相對，三角習題的火藥味悄然而生。

三人互動在網路上掀起熱烈討論，「勝玲配」與「凡玲配」皆有支持者，育玲最終情歸何處儼然成為焦點，蘇晏霈對此直接表示「我不知道結局」，吊足觀眾胃口，也讓網友更關注這場「暖男vs.怪咖」之爭最後的結果。

圖片來源／蘇晏霈 FB粉專

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

