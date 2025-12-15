蘇晏霈、黃文星《好運來》曝播出倒數！米可白公開「殺青計畫」狂列待辦清單

四季線上/林佩玟報導

民視八點檔《好運來》真的要進入完結篇了，劇中演員紛紛喊「殺青倒數中」，黃文星曬出一張在漁港邊的自拍照，直呼「這個天在魚港拍戲只有一個字可以形容～冷」接著自我打氣喊「但快殺青了啊啊啊」，蘇晏霈也PO出與張家瑋在休息室的合影照片，寫下「真！的！要倒數了！」，掀起大票觀眾開始依依不捨《好運來》要結束了。

黃文星天氣低溫出外景拍攝《好運來》/ 翻攝黃文星臉書

蘇晏霈合影張家瑋透露《好運來》要倒數了/ 翻攝蘇晏霈IG

而米可白也貼出劇照花絮，斜坐在草地上撐著傘燦笑著說「好久沒有拿到一張這麼美的工作照了」，並直接透露殺青後的計畫，直呼「我要好好放縱一下⋯吃泡麵、吃雞排，睡到自然醒，手機關機、放空追劇，在家跟車輪餅和黑寶一起耍廢」，更公開拍攝結束後的待辦清單「安排表演課、割鼻息肉、霧眉、剪短髮、鳳凰電波，健康檢查還要帶媽媽去旅行」，最後笑說「然後……認真開始減肥」，非常充實的計畫，引來大票網友按讚留言。

廣告 廣告

米可白透露《好運來》殺青後計畫 / 翻攝米可白臉書

【看更多】

八點檔《好運來》即將進入完結篇！勇兔搶先曝光「殺青計畫」

張家瑋《好運來》復仇女神「披深V白紗」嫁渣男！吳政澔準備迎接報應戲

洪都拉斯、藍葦華《豆腐媽媽》首次搭檔演父子！曝兩人拍攝「這一場戲」惹哭導演

【追好劇】《好運來》第253集線上看





更多四季線上報導

曾智希《豆腐媽媽》角色出爐！斷掌少女誓要逆轉人生？再搭曾子益曝「17字」心聲

曾子益《豆腐媽媽》再演反派？他悄曝「5字」洩新八點檔劇情

《好運來》劇終前大反轉？何豪傑「靈魂交換」改演最帥律師 丁力騏：讓他來！