蘇書平： 從跨國巨頭顧問到數位轉型推手
文 ‧ 劉秉勳
這次很榮幸可以訪問到「先行智庫(為你而讀)」執行長蘇書平(Steve)。從擔任Microsoft、VMware等跨國科技巨頭專業顧問，到少數能將外商複雜且龐大的商業方法論，拆解為本土企業聽得懂、用得上的實踐專家。Steve創辦先行智庫的初衷，正是要彌補台灣企業在轉型過程中「知識」與「執行」之間的巨大斷層。在他眼中，轉型不應只是購買昂貴的工具，而是一場先於技術、始於腦袋的思維革命。
跨國巨頭的思維洗禮： 從工具走向「孫子兵法」
蘇書平在跨國科技巨頭任職超過二十年，並且也在本土企業、家族企業和外商等服務過。這段經歷形塑了他對商業策略的極致追求。他曾擔任台灣微軟雲端運算與大數據事業部的負責人，在那個雲端科技正要起飛的年代，他站在最前線，親眼見證了全球最頂尖的企業如何透過邏輯與數據佈局市場。
「科技巨頭強大的原因，不在於產品比人好，而在於他們更瞭解『孫子兵法』。」蘇書平分享道。在微軟與VMware期間，他觀察到外商擁有一套極為完整的方法論。相對於本土企業往往傾向「產品做出來、業務賣出去」的線性邏輯，外商更重視組織願景、精準的目標客戶分析，以及對競爭對手的深度研究。
他特別提到，外商甚至會編制專門的團隊全天候研究競爭對手，透過產品組合(Product Mix)與升級路徑，建立起一道對手難以跨越的「防護牆」。這種知己知彼的嚴密計算，讓他在後來輔導企業轉型時，不再只是討論技術規格，而是討論整體的競爭位階與生存策略。
創業的職涯轉骨： 從賣軟體到「賦能」教育
2017年蘇書平做出了令許多人驚訝的決定，捨棄跨國公司的高薪職位，親自創立並經營公司。這不僅是身分的轉換，更是一場從「技術產品」轉向「教育服務」的思維跨越。
「我看到太多台灣企業，在轉型時其實是非常焦慮的。」蘇書平坦言。雲端、大數據、AI都是必要工具，但他發現，真正的問題往往不在技術本身，而在於人的認知尚未到位。許多企業買進先進系統，績效卻沒有起色，關鍵在於「腦袋沒有跟著升級」。
先行智庫與「為你而讀」的誕生，正是為了解決這個問題。他選擇不再只是販售軟體，而是專注於「賦能(Enablement)」——將外商的標準化流程、數據思維與決策邏輯，轉化為可理解、可落地的學習與顧問服務。
在高度不確定的創業環境中，外商訓練出的流程化思維，反而成了穩定前行的定錨點。蘇書平習慣將模糊的商業問題拆解為可量化、可優化的步驟，協助企業在變局中建立自己的行動節奏。
數位轉型與AI實戰： 轉型中最難的永遠是「心」
身為數位轉型顧問，蘇書平被問過最多次的問題通常是：「我們該導入什麼AI工具？」但他給出的答案往往讓決策者深思：「數位轉型最難轉的部分，從來不是技術，而是人的思維(Mindset)。」
他觀察到，許多企業在面對AI浪潮時，決策者往往存在一種「認知斷層」。老闆們希望透過一筆預算換來一夜之間的自動化效率，卻忽略了組織文化是否具備試錯的勇氣，以及流程重塑的韌性。數位轉型本質上是一場「組織變革」，如果人的認知不動，系統導入只是在舊有的混亂流程上覆蓋一層昂貴的數位面紗。
對於資源有限的中小企業，Steve給出了極具實操價值的建議。他反對盲目追求大型、昂貴的AI方案，而是提倡「從小處著手」。他建議企業優先從「流程自動化」與「生成式AI的工作流整合」切入。例如：透過AI輔助內部文案撰寫、初步數據過濾，讓員工親自體會到「AI是來幫我減輕負擔，而不是取代我」。這種從基層建立起來的信心與成就感，才是推動大型數位轉型最堅實的底氣。
簡報力與精準說服： 高壓環境下的求生與輸出
在商業環境中，想法若無法被傳遞與說服，則等同不存在。蘇書平在高階管理層練就了一身「高壓解碼術」。他回憶在微軟時期，曾面臨只有三天準備時間，就要對二十位資深專家進行產品技術簡報的魔鬼訓練。
那場經歷形塑了他的溝通哲學：成功的說服，重點從不在於投影片的華麗程度，而在於「架構化思維」。他強調在進入簡報現場前，必須先理清聽眾的「痛點」與「期待」。他會將訊息拆解為：目標(Target)、理據(Reasoning)與行動(Call to Action)。這種精準的架構，讓他能即便在高壓之下，依然能用數據與實績支持解決方案，讓說服變得有跡可循、充滿信服力。
學習力與知識內化： 資訊碎片時代的深度防線
訪談尾聲，話題回到先行智庫最核心的關鍵字──「學習力」。在AI能於數秒內總結一本書的時代，為何還需要深度閱讀？蘇書平的回答帶著清醒的反思。
他認為，懶人包與短影音雖然高效，卻容易讓思考「潛碟化」。當人只接收他人的結論，就失去了與作者對話、進行深層思考的機會。閱讀原文與長內容，反而能迫使大腦進行覆盤與內化，形成真正屬於自己的理解。
「每個人的經驗不同，對同一個知識的詮釋也不一樣。」蘇書平強調，別人的重點不一定是你的洞見。能否建立深度思考與批判性理解，將成為AI時代最難被取代的能力。
企業的底層邏輯與未來趨勢
展望2026年，蘇書平認為，技術迭代只會更加快速，企業真正的競爭力，將不再是單一專利或資產，而是組織的韌性，以及是否具備持續學習的文化。
AI將成為如水電般的基礎設施，真正的差異，來自企業如何運用數據思維優化決策。敢於試錯、願意投資人才學習的組織，才能在下一個五年的AI浪潮中保持領先。
理財我最大-寶山會客室 > 蘇書平：從跨國巨頭顧問到數位轉型推手
