蘇有朋登台練瘦8公斤！認跳舞是心魔「曾沒自信」

台灣男團始祖「小虎隊」52歲成員蘇有朋，2019年重返唱跳舞台，演出經典名曲《青蘋果樂園》的Rap版，實力寶刀未老。近日，他在節目中表示，那段表演對自己而言，是非常難忘的經歷，為了在舞台上展現完美，特地練瘦8公斤。

蘇有朋坦言，自己在校隊時期，對舞蹈、肢體特別沒有自信，「我每一次練舞，我都不敢看鏡子裡面的自己，沒有人這樣練舞的」。他直言，想不到數十年過去，當年最不擅長舞蹈、曾經被勸退團的自己，能夠「三缺二」solo演出，內心滿滿激動。

回首表演前的心路歷程，蘇有朋說Rap很酷，但從未嘗試過，跳舞也是心魔。他克服困難，不斷地挑戰自我，坦言這段過程並不容易。被問到準備多久的時間？蘇有朋表示，當時其實已經準備好當導演，卻無預警接到這項任務，「光練舞好像就瘦了8公斤吧。」

睽違20年，蘇有朋重返唱跳舞台，盡情地勁歌熱舞，帥氣的表現獲得滿堂彩。他感性地表示：「我覺得生命很妙，它讓我必須一直接觸新的東西、去更新自己，才有辦法面對老天爺突然掉下來一個新的機會給你。」而蘇有朋把握每次的機會，拋下畏懼，勇敢向前，不斷地蛻變、更新自己，一路走到現在，打破未知的精神，讓人敬佩；陸網友也紛紛留言讚：「你一直都超優秀的啊」、「每一次出現都帶給觀眾驚喜」，更誇蘇有朋很凍齡，「這哪裡像幾十歲的人，狀態簡直回春。」

