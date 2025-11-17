蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉

娛樂中心／綜合報導



第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。





小虎隊蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車超糗」網笑瘋：是個假粉

蘇有朋與鄧超、藍羽、倪尼等人擔任金雞獎主持人。（圖／翻攝自微博）

第38屆中國金雞獎於昨（15日）舉行閉幕典禮，擔任主持之一的「小虎隊」成員蘇有朋，被直播鏡頭捕捉與中國男星鄧超的互動，只見鄧超嗨告白蘇有朋表示他是自己「從小的偶像」，直喊蘇有朋「乖乖虎」，還稱自己是「從小聽他的歌長大」，下秒就開金嗓想致敬蘇有朋，沒想到他一唱歌詞：「那一天、你說你要走……」，立刻讓蘇有朋笑出來打斷對方。





鄧超開炫歌喉想要致敬蘇有朋，沒想到下秒翻車了。（圖／翻攝自微博）

鄧超開炫歌喉想要致敬蘇有朋，沒想到下秒翻車了。（圖／翻攝自微博）

只見身穿黑色西裝、脖子打蝴蝶結領帶的蘇有朋，笑著吐槽鄧超：「那是吳奇隆的！」，原來鄧超剛剛唱出的根本不是蘇有朋的歌，而是吳奇隆經典名曲〈祝你一路順風〉，讓全場被這大翻車的情形都爆出大笑聲、另一位主持藍羽也跟著捕刀：「假粉！」，此段影片也迅速在社群瘋傳，網友也笑出來：「你個假粉！」、「朋哥打假超哥！」、「我也以為這首是小虎隊的，原來是吳奇隆自己唱的」、「畢竟是鄧超，啥都幹得出來」、「我一直以為這首是小虎隊三人一起唱的」、「這首還是吳奇隆寫給陳志朋的」、「哈哈哈哈哈假粉！」、「真不是故意的哈哈哈」。

蘇有朋無情吐槽鄧超所唱〈祝你一路順風〉「是吳奇隆的歌」，讓中國網友也看傻。（圖／翻攝自微博）

蘇有朋無情吐槽鄧超所唱〈祝你一路順風〉「是吳奇隆的歌」，讓中國網友也看傻。（圖／翻攝自微博）





原文出處：蘇有朋赴中猛被捧「看你長大」！下秒1幕翻車「糗炸出吳奇隆」網笑瘋：是個假粉

