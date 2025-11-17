蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
娛樂中心／綜合報導
第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。
蘇有朋與鄧超、藍羽、倪尼等人擔任金雞獎主持人。（圖／翻攝自微博）
第38屆中國金雞獎於昨（15日）舉行閉幕典禮，擔任主持之一的「小虎隊」成員蘇有朋，被直播鏡頭捕捉與中國男星鄧超的互動，只見鄧超嗨告白蘇有朋表示他是自己「從小的偶像」，直喊蘇有朋「乖乖虎」，還稱自己是「從小聽他的歌長大」，下秒就開金嗓想致敬蘇有朋，沒想到他一唱歌詞：「那一天、你說你要走……」，立刻讓蘇有朋笑出來打斷對方。
鄧超開炫歌喉想要致敬蘇有朋，沒想到下秒翻車了。（圖／翻攝自微博）
只見身穿黑色西裝、脖子打蝴蝶結領帶的蘇有朋，笑著吐槽鄧超：「那是吳奇隆的！」，原來鄧超剛剛唱出的根本不是蘇有朋的歌，而是吳奇隆經典名曲〈祝你一路順風〉，讓全場被這大翻車的情形都爆出大笑聲、另一位主持藍羽也跟著捕刀：「假粉！」，此段影片也迅速在社群瘋傳，網友也笑出來：「你個假粉！」、「朋哥打假超哥！」、「我也以為這首是小虎隊的，原來是吳奇隆自己唱的」、「畢竟是鄧超，啥都幹得出來」、「我一直以為這首是小虎隊三人一起唱的」、「這首還是吳奇隆寫給陳志朋的」、「哈哈哈哈哈假粉！」、「真不是故意的哈哈哈」。
蘇有朋無情吐槽鄧超所唱〈祝你一路順風〉「是吳奇隆的歌」，讓中國網友也看傻。（圖／翻攝自微博）
原文出處：蘇有朋赴中猛被捧「看你長大」！下秒1幕翻車「糗炸出吳奇隆」網笑瘋：是個假粉
更多民視新聞報導
蘇有朋赴中發展「嗆粉大翻車」遭網狂罵！本人鬼轉急道歉了
中國金雞獎搶先金馬急開頒！「一票台灣雙金大咖」被點參加了
林依晨金雞「2寶媽身形太狂」！一開口嚇呆小粉紅：台灣腔居然…
其他人也在看
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 3 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
孫德榮突身體不適急找律師改生前遺囑！3億遺產動向曝光
64歲王牌經紀人孫德榮近年健康狀況亮紅燈，今年7月才進行脊椎手術，但身體仍存在其他症狀，包含跌倒、突發不適等。日前他自曝晚上出現心悸、暈眩，令他感到相當不安，於是決定儘快聯繫律師修改生前遺囑。中時新聞網 ・ 4 小時前
游書庭開車前確認「哪一個煞車、油門」 工作人員嚇爛
游書庭憑青春愛情短劇《一拍即合》走紅，擁有帥氣外型與結實身材的他，近來挑戰大銀幕，在電影《解碼 Ten Chances》中化身熱血菜鳥刑警「張刑警」，展現與以往截然不同的形象。片中不僅有多場在山路飛車追逐嫌犯的動作戲，還得親自上場開車拍攝，讓他直呼壓力山大。他笑說：「因為太久沒開車，上場前還先確認哪個是煞車、哪個是油門！」讓導演與全場工作人員都替他捏了一把冷汗。Yahoo娛樂訊息 ・ 3 小時前
吳慷仁喊想入圍金雞！赴中遭問「海鮮題」秒lag…中網吐槽了
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週，提早於明（15日）舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也準備以「華語電影推介人」身分參加，不只邀請台灣電影大咖到場走紅毯，吳慷仁更被公開一段直播訪談，他發下願望期待明年能入圍金雞獎，期間被問到「海鮮題」卻被中國網友批評「尷尬」，被背後原因隨之曝光。民視 ・ 1 天前
不甩老公修杰楷閃兵被起訴！賈靜雯「爆乳走金雞紅毯」再發聲
不甩老公修杰楷閃兵被起訴！賈靜雯「爆乳走金雞紅毯」再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
林依晨金雞「2寶媽身形太狂」！一開口嚇呆小粉紅：台灣腔居然…
娛樂中心／綜合報導台灣「0負評女神」林依晨近年前進中國發展，登上綜藝節目喊出一句「我是成都人」讓不少台灣粉絲看傻眼，中國事業正起飛之際，林依晨於今年3月證實懷上第二胎、隨後鮮少於公眾面前現身，直至6月產下二寶才在近日重啟工作，受邀與包含吳慷仁在內5位影人，擔任中國金雞獎「華語電影推介人」的她，現身金雞獎直播訪談，沒想到她一開口「驚人變化」讓中國網友都看傻驚呼：「台灣腔居然沒了！」。民視 ・ 1 天前
五月天夢幻聯動i-dle宋雨琦！同框演唱夯曲 阿信大跳〈M.O.〉被邀入團
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日上海最終場更邀請韓國人氣女...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
6部新韓劇卡司盤點：全智賢&池昌旭《人類X九尾狐》羅曼史、《再婚皇后》李浚赫&姜漢娜演夫妻檔、朴珪瑛&朴炯植《稜角分明羅曼史》身份逆轉之戀！
隨著2025年即將結束，有不少未來新劇或是2026新劇陸續曝光卡司選角陣容，包括剛退伍的宋江，新作隨即官宣，確定主演《Four Hands》回歸！而全智賢與池昌旭也將共譜《人類X九尾狐》羅曼史！Disney+最近官宣《再婚皇后》李鍾碩&申敏兒&朱智勛&李世榮劇照，值得注意的是李浚赫與姜漢娜也將特別客串出演《再婚皇后》夫妻檔，消息一出，掀起了期待！趕緊一起來新劇卡司陣容吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前
Labubu攻大銀幕！ 外媒爆料：索尼向泡泡瑪特取得電影改編權
風靡全球的潮流玩具角色Labubu，即將進軍電影市場。據美國娛樂媒體《好萊塢記者報》（THR）與《Deadline》報導，索尼影業（Sony Pictures）已正式從泡泡瑪特（Pop Mart）手中取得Labubu的電影改編授權，相關電影企劃目前仍處於早期開發階段。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《夜襲》、《九條好漢在一班》作詞黃瑩辭世 享耆壽95歲
立法院長韓國瑜每次在藍營造勢活動領唱的《夜襲》，以及過去在軍中服役傳唱的軍歌《九條好漢在一班》、《我有一枝槍》的作詞人，音樂家黃瑩先生今天凌晨2時於台北榮總辭世，享耆壽95歲。民國49年黃瑩被選入國防部成立的「軍歌創作小組」，並回到政戰學校任教，最後成為國防部軍歌教唱的總負責人，黃瑩一生的經歷，見證戰後台灣黨國體制下的音樂文化發展。2016 年獲頒國防部終身成就獎。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊
第7屆「愛之日常音樂節」（愛7）15日於台中圓滿戶外劇場登場，卡司包括主創人郭蘅祈（郭子）、以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、金曲36最大贏家李竺芯、黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，霸氣喊話：「誰說女團只能未成年？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃迪揚劇裡侵犯同性別菜鳥 每一顆鏡頭都再三確認彼此狀態
《監所男子囚生記》表面是荒誕喜劇，實則以寫實筆觸揭開監所裡被權勢壓迫、被情緒壓垮的現實人性。邱以太飾演的菜鳥管理員王中文遭議員助理黃迪揚以職權性騷擾，全身被侵犯卻不敢反抗；飾演社工師方潔宇的詹子萱則在面對鬧自殺的偶像歌手（Darren邱凱偉 飾）時也陷入無力。兩條故事線交織出一場笑鬧背後的人性疼痛。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
悼念文被打臉？楊冪昔日冷處理與于朦朧互動曝光 粉絲：這才是真人設
中國男星于朦朧過世後，楊冪第一時間發文悼念，引起外界將兩人過往的互動重新翻查。近日，一段在社群平台瘋傳的舊影片再度成為焦點。影片中，楊冪在《三生三世十里桃花》宣傳活動上，曾三度拍掉工作人員手上的手機，而這段畫面剛好接在于朦朧準備上台前。有網友猜測她「刻意避嫌」，甚至揣測「不想替于朦朧站台」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
丟了月入21萬工作…妻子下秒提離婚！男改當送貨員崩潰：7年婚只做7次
中國一名43歲男子畢業於浙江大學法律系，出社會之後在一家國營企業擔任白領上班族，月收入約5萬人民幣（換算約新台幣21萬元），5年前他丟了工作，現在只好當送貨員，每個月收不到1萬人民幣（換算低於新台幣4萬元），他的妻子因此提出離婚，讓男子大嘆，「她只愛我的錢」。鏡報 ・ 1 天前
館長遭員工毀滅式爆料 黑粉向中國舉報「劣跡網紅」
網紅兼YouTuber「館長」陳之漢遭元老級員工、高階主管「毀滅式爆料」。其中一段指他曾逼高階主管小偉來和老婆「館嫂」發生關係，震驚網友。對此，有網友直接在中國平台上「舉報」館長為劣跡網紅，並呼籲中國「眼睛要放亮點」。粉專「噁名昭彰」也公開截圖，以中國「國家安全機關舉報受理平台」檢舉館長，舉報事由為自由時報 ・ 1 天前