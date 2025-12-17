蘇有朋金雞獎燦笑同框范世錡 網轟：不是我認識的乖乖虎

藝人蘇有朋受與捲入于朦朧案的范世錡合照，氣到網友留言狂批。(圖／羅永銘攝)

2025年第38屆電影金雞獎暨金雞百花電影節，上個月於福建廈門落幕，藝人蘇有朋受邀搭檔鄧超等人主持，逗趣互動讓外界給予高度評價，不過網路瘋傳他和捲入于朦朧案的范世錡相擁同框照後，讓網友氣到留言狂批。

網路近來瘋傳范世錡和蘇有朋熱情燦笑相擁的合照，引起眾人撻伐，主要是范世錡被傳是殺害于朦朧的兇手之一，先前曾傳出范世錡透過微博發文：「無論你們再怎麼撒野，也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死」，不過PO文隨即遭刪除，至於范世錡為何被認定是兇手？主要是網路流傳的錄音檔，清楚聽到「范小花救我」、「打暈了剖腹」等聲音，經網友送到國外做聲紋比對後，與范世錡的聲紋比對率高達99.57%，因此引起網友高度猜疑。

眼見蘇有朋沒有刻意保持距離，反倒和范世錡有說有笑，讓不少網友留言怒斥： 「我好難接受，從小喜歡的偶像，竟然跟囂張至極不知殺過多少人的『殺人范』，開心相擁合照」、「好失望也好氣憤」、「看到蘇有朋靠著范世錡合照就好想吐」、「金雞獎是于朦朧過世後的事情，怎還能裝作沒事般合照」、「不是我認識的乖乖虎了」。

于朦朧今年9月墜樓身亡後，警方在調查後排除他殺可能，不過網路仍瘋傳各種陰謀論，讓粉絲發起連署活動，要求進一步釐清真相，希望于朦朧不要含冤而逝。

