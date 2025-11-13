蘇有朋2度主持中國金雞獎 林依晨、吳慷仁任華語電影推介人

〔記者馮亦寧／台北報導〕第62屆金馬獎即將在本月22日假台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，本屆金馬獎未設置主持人，由女星王淨獻聲揭入圍名單，除此之外頒獎者囊括西島秀俊、小島秀夫等人，可謂星光熠熠，不愧為國際級電影盛事。另一方面，中國金雞獎搶在金馬獎前一週舉行，於15日頒獎，蘇有朋受邀與鄧超、倪妮、藍羽共同主持，這也是蘇有朋第二次擔任金雞獎主持人。

易烊千璽以《小小的我》當中腦性麻痺少年「劉春和」一角入圍金雞獎，奪帝呼聲極高。(資料照，記者胡舜翔攝)

除蘇有朋之外，林依晨、吳慷仁、陳冲、梁家輝、段奕宏共同擔任華語電影推介人。本屆金雞獎最受外界矚目的當是影帝之爭，易烊千璽先前以《少年的你》、《送你一朵小紅花》、《奇蹟．笨小孩》3度入圍最佳男主角，卻鎩羽而歸，這次他以《小小的我》當中腦性麻痺少年「劉春和」捲土重來，呼聲極高。

與易烊千璽一同角逐影帝寶座的還有以《志願軍：存亡之戰》入圍的朱一龍、《解密》入圍的劉昊然，由於先前劉昊然在金鹿獎打敗易烊千璽奪下影帝，這次金雞影帝之爭更顯激烈。

