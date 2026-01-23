蘇林連任越共總書記 習近平祝賀、強調中越「命運共同體」

路透社報導引述中國官媒新華社報導，中國國家主席習近平祝賀越南的蘇林(To Lam)今天(23日)連任越共總書記，並讚揚越南的發展成就，他並形容中越兩國是「命運共同體」。

根據新華社報導，習近平今天在賀電中表示，越南在社會主義建設與改革方面取得「顯著成果」，同時提升了其國際地位與影響力。

越南與中國同為全球少數仍由共產黨執政的國家之一，儘管兩國長期存在不信任與領土爭端，包括南海主權爭端，但中共和越共在官方仍保持密切關係。

習近平表示：「中國和越南是友好的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體」，並補充指出，他高度重視兩國及兩黨之間的關係。

新華社報導，習近平也表達願與蘇林合作，「加強戰略溝通，傳承傳統友誼，堅定推進社會主義事業」，並為區域與全球和平穩定作出貢獻。

越共中央委員會今天一致投票重新選出蘇林擔任最高領導人，他將在未來5年持續領導這個東南亞國家。

路透社報導指出，被視為大膽改革派的蘇林在投票前承諾推動兩位數經濟成長，並在獲得連任後表示，他希望建立一個以「廉潔、才幹、勇氣與能力」為基礎的制度。

越共第十四次全國代表大會在今天閉幕時通過一項決議，訂下未來10年年均至少10%的成長目標，並任命19名政治局成員，組成黨內最高決策機構。

根據政府網站公布的名單顯示，政治局成員名列首位的是蘇林，其後依序為現任國會主席陳青敏(Tran Thanh Man)、黨內重量級人物陳錦秀(Tran Cam Tu)，以及前央行總裁黎明興(Le Minh Hung)，黎明興被視為總理人選之一。

名單較後段則包括國防部長潘文江(Phan Van Giang)，他普遍被視為國內第二大權力人物；現任總理范明政(Pham Minh Chinh)與國家主席梁強(Luong Cuong)則未在名單上。

美聯社報導，越共目前尚未宣布蘇林是否也將同時出任國家主席。若蘇林同時掌握這兩個職位，他將成為數十年來權力最集中的越南領導人，擴權後的地位將類似習近平。

習近平去年4月訪問越南時，中越兩國正面臨美國關稅衝擊，他當時呼籲兩國加強在貿易與供應鏈領域的合作。

中國是越南最大的貿易夥伴，也是這個東南亞國家製造業重要的原料與設備來源。(編輯：陳文蔚)

