蘇查理出任聯邦快遞亞太區總裁

聯邦快遞宣佈委任蘇查理（Salil Chari）出任亞太區（APAC）新任總裁，接替裴佳華（Kawal Preet）職位，裴已轉任為規劃、工程與轉型執行副總裁（EVP）。

蘇查理表示，亞太區擁有全球最具活力且發展迅速的貿易走廊，為各規模企業在全球市場與競爭中提供強大機遇。很榮幸能在全球貿易核心地區帶領這支優秀的團隊。他的首要任務是強化營運韌性、加速業務增長，深化聯邦快遞作為客戶與社區重要合作夥伴的角色，繼續為企業連結新機遇並推動創新，在瞬息萬變的市場環境中促進全球貿易發展。

蘇查理於一九九七年在美國孟菲斯進入聯邦快遞任市場分析師，後於拉丁美洲及加勒比海地區、亞太區、中東、印度次大陸及非洲擔任多項領導職，致力於賦能企業拓展全球業務，之前擔任亞太區市場行銷和客戶體驗高級副總裁，於今（二○二六）年一月一日正式就任新職，負責塑造業務策略發展方向，帶領亞太區近三萬名團隊成員，推動盈利增長、客戶體驗，提升整個地區營運績效。

聯邦快遞國際業務首席運營官兼航空業務首席執行官施瑞達（Richard W.Smith）表示，蘇查理出任亞太區新任總裁，將為亞太區業務開啟新篇章再創高峰，另也感謝裴佳華展現的領導力，她將繼續推進全球轉型行動。