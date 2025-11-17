蘇格蘭台灣影展 部分場次完售、觀眾意猶未盡

（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）2025年蘇格蘭台灣影展（TFFS）目前正在蘇格蘭第一大城格拉斯哥（Glasgow）熱烈舉行，部分場次達成完售佳績。有觀眾在問卷調查表示，意猶未盡，希望未來有更多類似活動在蘇格蘭舉辦。

TFFS（Taiwan Film Festival in Scotland）4至19日在格拉斯哥電影院（GFT）及當代藝術中心（CCA）等具指標意義場館舉行，獲駐英國代表處文化組支持，以親密家庭紐帶（Intimate Familial Bonds）、歷史與跨文化傳承（Historical and Trans-cultural Legacies）及跨越邊界的聲音（Voices Transcend the Boundaries）等3大單元，放映12部長片。

此外，影展策劃「台灣短片」單元，精選6部短片。影展總計以13個放映場次，向英國電影愛好者推介18部來自台灣的長、短片作品，類型橫跨紀錄片、動畫、實驗電影、劇情長片。

影展由今年入圍8個金馬獎獎項、潘客印執導的劇情片「我家的事」開幕，並由獲2024年坎城影展金攝影機獎特別提及、由曾威量和尹又巧的劇情長片「白衣蒼狗」閉幕。片單中，總計有6部影片為歐洲首映、10部為英國首映、2部為蘇格蘭首映，選映作品以台灣當代電影為主。

TFFS策展人、旅居英國的呂俊葳說，除了促進與蘇格蘭的文化交流，影展也展現台灣電影對多項跨國議題的獨特觀點，因此不僅是「向內看」台灣，更是觸及台灣如何「往外看」世界，呈現「內」與「外」的視覺連結。

另一方面，選映作品展現個人與集體的記憶交織，或許可與來自世界不同角落的觀眾產生共鳴。

影展規劃多場導讀及影人線上答問。在台灣取景、男星鳳小岳主演的台灣與瑞士合作劇情片「陌路兄弟」（Road's End in Taiwan）也在影展期間放映，該片瑞士籍導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）則親臨格拉斯哥，與觀眾對話。

文化部駐英國代表處文化組表示，期待透過蘇格蘭台灣影展的舉辦，將多元的台灣電影內容推介給在地觀眾，並擴大觀眾基礎。

除了蘇格蘭台灣影展，今年稍早在英國還有英國電影協會（BFI）、倫敦獨立戲院「花園電影院」（The Garden Cinema）舉行的台灣電影系列放映活動，具相互串聯、相輔相成的效果。（編輯：陳彥鈞/嚴思祺）1141118