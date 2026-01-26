蘇格蘭男子幫友顧惡霸犬竟遭「啃食」 母淚訴：臉部僅剩雙眼
蘇格蘭拉納克郡發生一起駭人聽聞的惡霸犬食人慘案。一名38歲男子山姆森（Scott Samson）在代替朋友照顧一隻名為「米奇」（Mitch）的非法「XL惡霸犬」（XL Bully）時，在住處不幸身亡並慘遭該犬隻大面積啃食。
根據《太陽報》（The Sun）報導，這起慘案發生於2025年3月。60歲的母親莫瑞（Morag）回憶，當時她因無法聯繫上兒子而報警，趕抵現場時，驚見兒子倒臥客廳，而涉案的惡霸犬正坐在走廊。更令家屬心碎的是，由於專業捕狗人員最初無法將這隻兇猛的美國惡霸犬帶離現場，導致遺體與惡霸犬被關在同一房間內長達13小時。在此期間，該犬隻持續啃食死者的臉部、喉嚨、舌頭及下體。病理學家甚至告訴家屬，死者的臉部最後僅剩下雙眼。
由於遺體毀損極為嚴重，驗屍報告至今仍無法斷定死者是被咬死還是死後才遭啃食。死者家屬不僅被迫舉行「封棺」葬禮，近日更得知檢方因證據不足決定不對飼主提起起訴，且涉案的惡霸犬竟在警隊犬舍受到長達一年的「悉心照顧」，引發死者母親強烈悲憤。
消息來源指出，這隻名為「米奇」的犬隻事後被證實為未經登記的非法「XL惡霸犬」（美國惡霸犬的最大變體），目前仍由蘇格蘭警方安置於犬舍中，耗費英國納稅人數千英鎊。莫瑞憤怒地向《週日郵報》（The Sunday Mail）表示：「這個邪惡的怪物吃掉了我兒子的臉和身體，近一年過去了，警方竟然告訴我牠被照料得很健康。為什麼沒有人需要負起責任？」她控訴警方最初謊稱兒子死於藥物過量，直到數週後家屬才從驗屍報告中得知駭人的事實。
目前，蘇格蘭警方已證實收到家屬投訴，案件正處於調查階段；而蘇格蘭檢方（Crown Office）則表示，在仔細審視所有死因調查環境後，刑事調查已經結束。儘管據了解該犬隻最終將被處死，但莫瑞表示，這場悲劇讓她連與兒子最後親吻告別的機會都被剝奪，她將持續向警方爭取公道。此案再度引發英國社會對「XL惡霸犬」禁令執行效率與公共安全的激烈討論。
據了解，「XL惡霸犬」（XL Bully）為美國惡霸犬中體型最大的類型，由於涉及多起嚴重攻擊事件，英國政府近年已全面加強對「XL惡霸犬」的管控，蘇格蘭亦自2024年2月起實施嚴格限制，規定飼主須申請豁免且在公共場所必須繫狗鍊並為其戴上嘴套。數據顯示，2023至2024年間，英國因犬隻攻擊住院的人數激增，僅蘇格蘭就有超過1100起案例。
