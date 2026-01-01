蘇格蘭郊區小鎮發現的史前鯊魚化石諸多疑問未解

提到鯊魚，人們腦海中最常浮現的畫面，可能是追捕獵物的危險掠食者，伴隨著不祥的音樂。

然而，格拉斯哥綠意盎然的郊區小鎮，卻與這種著名魚類有著自己的聯繫——而且這段故事可以追溯到數百萬年前。

1982年，在東鄧巴頓郡的貝爾斯登（Bearsden），發現了一具完整的鯊魚化石。

這具化石如此完整，以至於在這條魚死後3.3億年，專家甚至還能看到牠吃的最後一餐所留下的殘跡。

如今，一群當地愛好者希望在鎮上安裝一座鯊魚雕塑，確保「貝爾斯登鯊魚」的故事能被世代傳頌。

這條一公尺長的鯊魚，正式名稱為贊格爾砧形背鯊（Akmonistion zangerli），是在貝爾斯登的曼斯溪（Manse Burn）被發現的，當時還有數十種其他魚類和植物樣本在該地被挖掘出土。

據當地傳說，一些男孩在該區發現化石，並將其告訴了當時在格拉斯哥亨特博物館（The Hunterian Museum）工作的化石獵人史丹·伍德（Stan Wood）。

他安排在1982年夏季進行挖掘，其中貝爾斯登的鯊魚是最令人振奮的發現。

「這是世界上任何時代、任何種類中最完整的鯊魚化石。」亨特博物館古生物學策展人尼爾·克拉克博士（Dr Neil Clark）說。

「它完全保存了下來，每一塊椎骨、每一顆牙齒都在它活著時的位置。這是一個非常有用的化石，幫助我們了解這些鯊魚的特徵，因為以前我們通常只能研究牙齒碎片或頭部。」

「像巨齒鯊（megalodon，通常在各種動作或恐怖電影中被描繪成巨型怪物），我們其實完全不知道它的真實大小，因為我們只有牙齒可以參考。」

「這些鯊魚在三疊紀時期滅絕，當時約96%的生物消失——遠超過白堊紀末恐龍滅絕的規模。」

由於這是數億年前的事，當時的蘇格蘭與今日完全不同，位置接近赤道。

「現在的貝爾斯登當時是一個潟湖。」鯊魚愛好者尼爾·布坎南（Neil Buchanan）解釋說。

「那裡有各種魚類和蝦類。然後發生了某種災難性事件導致鯊魚死亡，但它似乎沉入泥中。」

而雖然軟組織會腐爛，但由於死亡方式造成缺氧，再加上更多泥土覆蓋，才使這條魚得以保存。

目前在發現地點已有一塊小石碑標記，但布坎南和其他「貝爾斯登鯊魚小組」成員希望在鎮中心設立雕塑作為紀念。

「人們開始忘記這件事了，」他說，「你提到貝爾斯登鯊魚，有時人們完全不知道它的存在。」

「我們意識到的一件事是，遺址和居民區隔離，所以我們想到在鎮中心設立永久展示。」

「希望雕塑的品質足夠吸引當地居民，甚至吸引遊客前來。」

尼爾·克拉克博士表示，關於這條鯊魚仍有許多謎團有待解開。 [BBC]

儘管這條鯊魚保存得如此完整，克拉克博士表示，關於這條魚仍有許多謎團。

「還有很多東西有待發現，尤其是頭部後方的結構。」他解釋。

「還有很多不同的理論。當時有人認為它可能會拱起背部，看起來像一個巨大嘴巴，但實際上太窄，不可能像嘴巴，所以這個理論被推翻。」

「另一個理論認為它是雄性鯊魚，可能與交配有關，例如用來刮擦雌魚。」

「關於這些生物還有太多未知，但我們可能永遠無法完全解開。」

「對貝爾斯登出土物的研究仍在進行，總有新的發現——這正是它的神奇之處。」