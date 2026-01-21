蘇比克大型義診 專車接送摘除白內障

有小夏威夷之稱的菲律賓中部海港城，蘇比克，貧富懸殊，清寒家庭往往貧病相依，慈濟前往當地，一連兩天舉行大型義診，安排專車接送，距離義診地點，好幾百公里遠的部落居民，讓他們安心接受白內障手術，免於舟車勞頓。

城裡有眼科義診，瑪格麗塔在女兒的陪伴下，把握機會。

白內障患者 瑪格麗塔：「我一直都戴眼鏡，但是眼鏡已經幫不上忙了，我一直想做個眼科檢查，但我真的沒有足夠的預算。」

瑪格麗塔獨居在原民部落，家裡用的電，靠太陽能發電，出門到市區，步行來回就要二個小時，三年來，白內障讓她視力惡化，辭去工作，只能靠販售手工農產品維生，生活雪上加霜。菲律賓慈濟眼科中心到蘇比克辦義診，也帶來生活契機。

瑪格麗塔的女兒 溫妮：「我對慈濟以及所有幫助過我們的人，由衷地感謝，這次機會真是上天的恩賜，讓我的母親，有機會能看清東西了。」

志工安排專車接送到馬尼拉，第一批白內障患者，包括瑪格麗塔在內，有16位，在義診中心，動手術。

瑪格麗塔的女兒 溫妮：「母親接受眼部手術，對我們家來說是一件莫大的福報，因為她現在可以做她喜歡的事情了，比如做飯。」

白內障患者 瑪格麗塔：「我非常感謝慈濟，因為我的一隻眼睛已經做了手術，也非常感謝你們提供的住宿。」

志工貼心的服務，讓16位患者免於舟車勞頓，方便隔日的回診。

患者 佩爾利塔：「我非常感謝慈濟所有工作人員和醫生。」

恢復視力，帶著喜悅返家，幸福的這一刻，永遠在。

