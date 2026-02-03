蘇永康出道30年第一次！首登高雄開唱 「搶票資訊」出爐了

記者徐珮華／台北報導

香港天王蘇永康出道超過30年，將於4月25日首度前進南台灣，在高雄流行音樂中心（高流）海音館舉辦「2026蘇永康演唱會」，門票將於2月7日正式開賣。他過去多次來台演出，累積深厚歌迷基礎，卻始終未曾於高雄舉辦大型個唱；此次南下開唱，對蘇永康與歌迷而言，皆具有高度象徵意義。

蘇永康首度前進高雄舉辦演唱會。（圖／遠傳電信／D-SHOW提供）

蘇永康以溫潤細膩、極具情感層次的嗓音，在華語樂壇佔有無可取代的位置。〈男人不該讓女人流淚〉、〈越吻越傷心〉、〈舊愛還是最美〉等經典情歌，陪伴無數歌迷走過青春、愛情與人生轉折，成為眾人心中的共同記憶。

近年來，蘇永康持續活躍於音樂舞台與現場演出，不僅穩定進行演唱會及音樂相關工作，也以更成熟、自在的狀態回到舞台，展現歷經歲月淬鍊後的情感深度與表演張力。他曾分享，隨著人生歷練的累積，對歌曲的理解與詮釋更加內斂真實，希望透過現場演唱，與歌迷進行更直接、純粹的情感交流。

回顧去年於台北舉辦的演唱會，門票開賣即迅速完售，現場座無虛席、氣氛熱烈。蘇永康以穩健深厚的唱功，搭配高完成度的舞台製作，橫跨不同時期的經典曲目，並透過重新編排的音樂設計，讓熟悉旋律展現嶄新層次，獲得觀眾一致好評，不少歌迷直呼「每一首都唱進心裡」，也讓外界對高雄場演出充滿期待。

「2026蘇永康演唱會」高雄站延續台北站的口碑與感動，預計將完整呈現其出道以來最具代表性的音樂作品，結合細膩情感、成熟舞台魅力與精緻音樂編排，邀請南部歌迷一同走進現場，感受跨越30年的情歌力量。票券將於2月7日下午2點正式啟售，遠傳電信與friDay影音會員可於2月6日中午12點至18點搶先購票。

