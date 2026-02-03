蘇永康出道30年首攻南台灣 高雄開唱搶票日期曝光

蘇永康將首度在高雄舉辦演唱會。（圖／遠傳電信、D-SHOW提供）

蘇永康出道30年，正式宣布將於4月25日首度前進南台灣，在高流海音館舉辦《2026蘇永康演唱會》，雖然過去多次來台演出，並在台北累積深厚歌迷基礎，卻始終未曾於高雄舉辦大型個唱，此次南下開唱，對歌迷與蘇永康本人而言，皆具有高度象徵意義。

回顧去年於台北舉辦的演唱會，門票開賣即迅速完售，現場座無虛席、氣氛熱烈，蘇永康以穩健深厚的唱功，搭配高完成度的舞台製作，橫跨不同時期的經典曲目，並透過重新編排的音樂設計，讓熟悉旋律展現嶄新層次，獲得觀眾一致好評，不少歌迷直呼「每一首都唱進心裡」，也讓外界對高雄場演出充滿期待。

廣告 廣告

近年來，蘇永康持續活躍於音樂舞台與現場演出，不僅穩定進行演唱會及音樂相關工作，也以更成熟、自在的狀態回到舞台，展現歷經歲月淬鍊後的情感深度與表演張力。他曾分享隨著人生歷練的累積，對歌曲的理解與詮釋更加內斂真實，希望透過現場演唱，與歌迷進行更直接、純粹的情感交流。

延續台北場的高口碑與感動，高雄站預計完整呈現其出道以來最具代表性的音樂作品，結合細膩情感、成熟舞台魅力與精緻音樂編排，邀請南部歌迷一同走進現場，感受跨越30年的情歌力量。票券將於2026年2月7日下午2點正式啟售。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說

女大生狂冒痘！檢查驚見「章魚寶寶」大量繁殖 醫示警1行為：在餵蟲

袁惟仁病逝！生前頻傳婚外情「對象被挖出」 陸元琪昔爆生完2胎遭小三挑釁