蘇永康出道30年首攻高雄 搶票時間曝光

蘇永康出道逾30年，4月25日將在高雄流行音樂中心海音館開唱，雖然過去多次來台演出，卻始終未曾於高雄舉辦大型個唱，此次對歌迷與他而言更具特別意義。

擁有〈男人不該讓女人流淚〉、〈越吻越傷心〉、〈舊愛還是最美〉等經典情歌的蘇永康，陪伴無數歌迷走過青春、愛情與人生轉折，成為眾人心中的共同記憶。去年他在台北舉辦的演唱會，門票開賣即迅速完售，他以穩健深厚的唱功詮釋不同時期的經典曲目，不少歌迷直呼「每1首都唱進心裡」。

延續台北場的感動，「2026蘇永康演唱會」高雄站將完整呈現其出道以來最具代表性的音樂作品，票價分為4380、3280、2280、1280及身障席1640元，門票2月7日下午2點正式啟售，遠傳電信與friDay影音會員可於2月6日中午12點至18點搶先購票。

