蘇永康「手拉手」嫩妹被拍！愛妻速發「2點聲明」

娛樂中心／王靖慈報導

香港情歌王子蘇永康近日驚傳婚後出軌，有週刊曝光他深夜與一名年輕女子在便利商店親密互動，進而引發熱議。然而，有眼尖網友立刻發現這張照片是十多年前他與現任妻子馮翠珊（Anita）結婚前約會的舊照，此次烏龍事件，也讓馮翠珊於個人社群平台火速發出聲明。

11日蘇永康被週刊放出一張他與年輕女子深夜約會照，只見照片中女子看上去只有二三十歲，蘇永康不僅溫柔拉過女子的手，還溫柔輕碰女子的背，整個互動看起來相當親密。照片意外的曝光，瞬間吸引許多網友關注，妻子馮翠珊得知此事後立刻發布一則IG限時動態回應，她笑著表示自己一早起床就看見這篇有趣的「考古」報導，覺得記者相當厲害居然能把這麼久以前她與蘇永康一起約會照片挖出，在動態中她發出兩點聲明，其一是她與丈夫蘇永康的感情非常穩定，感謝外界的關心；其二則是公告此照片的時間線，她表示這張照片是2014年還尚未與蘇永康結婚的照片，照片中的她還尚未是「蘇太太」，俏皮表示：「這是『蘇先生』婚前的一段小插曲」，隨後蘇永康也轉發妻子的聲明。

蘇永康與嫩妹深夜共處「甜蜜拉手」照片曝光！愛妻馮翠珊火速放出「2點聲明」

馮翠珊（左）個人IG發出2點聲明，隨後蘇永康（右）轉發。（圖／翻攝「william_gung」IG）

今年58歲的香港歌手蘇永康，與妻子馮翠珊於2014年結婚，婚後育有1子，平時的蘇永康很喜歡在社群上分享溫馨家庭照，可看得出家庭關係非常和樂。這次的烏龍事件也有不少網友被誤導，其他得知真相的網友則是覺得相當離譜，有網友表示「吃瓜的可以散了」，並且還發現最初指出蘇永康出軌的報導已經刪除消失了，更有網友調侃「編故事真是張口就來」。









