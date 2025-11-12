蘇澳三日累積降雨逾千毫米 低窪區淹水一樓高

輕颱鳳凰還沒登陸，已經在宜蘭致災，外圍環流和東北季風共伴效應之下，昨天雨下一整天，其中蘇澳從傍晚之後，開始出現積淹水，因為河流暴漲、水排不出去，即使出動抽水機也沒有用，最高淹超過一層樓，這對當地來說，是15年前水災惡夢重演，今天停班停課，讓大家清理家園。

破碎車體、卡在路中央，市區交通陷入混亂，11號整天大雨過後，蘇澳滿是淹水痕跡。

大愛電視記者 林亦庭：「這裡是中原路的一條巷弄，是這一次受災最嚴重的其中一個地方，當時水淹到了有遮雨棚這麼高，而現在大水已經退去，剩下滿地泥濘。」

受災民眾：「(正在清)泥巴跟樹枝，淹到這邊來，淹這麼高，15年前就淹過一次，這次又重演，清理速度非常地慢，人手不足。」

一整天雨量達600毫米，水淹得很快，屋內可見，民眾試圖把大型家具往高處搬，但徒勞無功，樓梯也都是泥濘。

受災民眾 李小姐：「我們等到(凌晨)1點還沒退，所以就先休息，因為也搬了一整夜了，早上起來就有退了，7點多就醒來了，想說看一下狀況怎樣。」

蘇澳鎮超過三分之一住戶受災，還有幾處停電超過12小時。

蘇澳鎮長 李明哲：「我們整個市區的水，都要排到蘇澳溪，可是(溪水)暴漲，排不出去，那我們的抽水站一直在運作，還是沒有辦法阻止這些水，把它排出去，所以才造成今天，這個水又這樣淹起來。」

這次颱風外圍環流和東北季風共伴效應，蘇澳、冬山、羅東都有傳出災情，縣政府表示，會提供救助金，但還是期盼有個治本方法，別再發生同樣災害。

