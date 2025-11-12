蘇澳三日累積降雨逾千毫米 低窪區淹水一樓高
輕颱鳳凰還沒登陸，已經在宜蘭致災，外圍環流和東北季風共伴效應之下，昨天雨下一整天，其中蘇澳從傍晚之後，開始出現積淹水，因為河流暴漲、水排不出去，即使出動抽水機也沒有用，最高淹超過一層樓，這對當地來說，是15年前水災惡夢重演，今天停班停課，讓大家清理家園。
破碎車體、卡在路中央，市區交通陷入混亂，11號整天大雨過後，蘇澳滿是淹水痕跡。
大愛電視記者 林亦庭：「這裡是中原路的一條巷弄，是這一次受災最嚴重的其中一個地方，當時水淹到了有遮雨棚這麼高，而現在大水已經退去，剩下滿地泥濘。」
受災民眾：「(正在清)泥巴跟樹枝，淹到這邊來，淹這麼高，15年前就淹過一次，這次又重演，清理速度非常地慢，人手不足。」
一整天雨量達600毫米，水淹得很快，屋內可見，民眾試圖把大型家具往高處搬，但徒勞無功，樓梯也都是泥濘。
受災民眾 李小姐：「我們等到(凌晨)1點還沒退，所以就先休息，因為也搬了一整夜了，早上起來就有退了，7點多就醒來了，想說看一下狀況怎樣。」
蘇澳鎮超過三分之一住戶受災，還有幾處停電超過12小時。
蘇澳鎮長 李明哲：「我們整個市區的水，都要排到蘇澳溪，可是(溪水)暴漲，排不出去，那我們的抽水站一直在運作，還是沒有辦法阻止這些水，把它排出去，所以才造成今天，這個水又這樣淹起來。」
這次颱風外圍環流和東北季風共伴效應，蘇澳、冬山、羅東都有傳出災情，縣政府表示，會提供救助金，但還是期盼有個治本方法，別再發生同樣災害。
更多 大愛新聞 報導：
早安慈濟情│緬甸助學培育善種 翻轉手心發願付出
環保精進數十載 九旬媽體力依舊充沛
其他人也在看
影/絕命終結站翻版！新竹市路樹突倒塌 機智騎士「神躲避」
鳳凰颱風步步進逼台灣，儘管颱風中心點尚未登陸台灣，但外圍環流加上東北季風產生的「共伴效應」，目前已造成台灣多地災情不斷。其中，新竹市經國路稍早傳出路樹倒塌意外，一名雙載騎士恰巧經過，所幸並未造成任何人員傷亡。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰外圍環流強降雨！瑞芳後火車站再度淹水成河
鳳凰外圍環流強降雨！瑞芳後火車站再度淹水成河EBC東森新聞 ・ 1 天前
邊偷邊嗑蛋捲...貪吃賊多次光顧 闆娘氣：排超久才買到
台中市 / 綜合報導 囂張竊賊，偷錢偷手機還偷吃排隊名店的蛋捲！地點就在台中西區一家蔥油餅攤，老闆娘說她放假去嘉義玩，特地去當地名店買蛋捲和餅乾，排隊排超久，帶回攤位上放著，結果碰到竊賊光顧，把她的名店蛋捲和餅乾，全部吃光光，讓老闆娘相當崩潰。 監視器拍到，凌晨一點多，男子鬼鬼祟祟走進早已收攤的蔥油餅攤裡，他在櫃台旁不停探頭翻找，找到一個紙袋，他伸手進去翻出一大包餅乾，他沒放回去，而是走到旁邊椅子坐下，打開餅乾，開始吃一口一口接著吃整包吃光光，吃完還不收手，再去紙袋拿，拿了蛋捲也吃光。江姓老闆娘說：「裡面很多餅乾，他挑一挑，然後坐在這裡吃一吃，垃圾還給我丟回去那個袋子裡面。」老闆娘隔天發現她的餅乾被吃光，相當驚訝，讓她生氣的是，那些餅乾是她去嘉義玩的時候，特地到當地名店排隊買的，江姓老闆娘說：「我買蛋捲，還有滿紅的辣餅，他最後挑一挑，還是全部吃完，那個蛋捲是家庭號的，他還是把它吃完。」老闆娘說，這名男子都是在凌晨一點多，光顧她的攤位，第一次吃光她的名店蛋捲和餅乾，第二次發現蛋捲吃完了，就改偷她的手機和愛心零錢箱的零錢，損失大約7千元，尤其是她排隊排好久才買到名店蛋捲，全被對方吃光光，老闆娘忍無可忍，已經報警，並且公布監視器，要趕快將這名男子揪出來法辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水
地方中心／綜合報導鳳凰颱風與東北季風，產生共伴效應，宜蘭多處發生淹水災情，蘇澳知名飯店的地下停車場，也被水淹沒，約30輛車泡湯，讓住客很氣憤，強調原本想在淹水前把車開走，卻被飯店人員阻止，但也有在地人說，沒開出去比較好，因為外頭也淹水，容易拋錨。業者則發出聲明，表示房費全免，並配合理賠補償。民視 ・ 22 小時前
淹過防水閘門! 宜蘭新群里民宅淹水一度超過1米
生活中心／黃富溢 宜蘭報導鳳凰颱風暴雨狂炸宜蘭羅東，新群里巷弄裡淹水一度超過1公尺，隔了一天仍積水近40公分，約20戶民眾家園泡水，家具受損，連防水閘門都失靈，水照樣流到地下室，公所表示，要檢討抽水站的設置地點。民視 ・ 16 小時前
蘇澳市區泡水裡「重演梅姬惡夢」！粉專急喊解決1事：官員們別再拖
受到共伴效應加上地形影響，宜蘭蘇澳近日出現暴雨，當地淹水深度一度及腰。粉專「用事實說颱風」就指出，先前梅姬颱風導致蘇澳災情嚴重，因此立法院編預算給「蘇澳溪分洪計畫」，但至今尚未完工，蘇澳又一次面臨一水惡夢，希望政府可以重視這項計畫，讓當地居民不要再「泡在水裡」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
宜蘭豪雨猛襲！社區淪陷「水閘門擋不住」 住戶搶救愛車畫面曝
羅東多處社區遭豪雨侵襲，地下室停車場淹水嚴重！光榮家族社區車道水流如瀑布，即使設水閘門仍擋不住，住戶冒險涉水搶救愛車，大部分及時移出，但地下室積水近50公分深。萊茵名邸也慘遭淹水，整個車道泡在水裡。颱風肆虐宜蘭，蘇澳、羅東皆傳出災情，民眾盼早日恢復正常生活。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
宜蘭暴雨釀災!蘇澳水淹1層樓 居民涉水逃難怵目驚心
鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，昨、今兩天為宜蘭帶來破千毫米的致災性豪雨，蘇澳、冬山、五結等多個鄉鎮道路積水成河流、農田變汪洋，蘇澳發生土石流，水深甚至達一層樓高，緊急撤離500多人，昨天（11日）深夜雨勢加劇，許多民眾受困家中，消防局出動橡皮艇展開救援；國5蘇澳服務區因出口匝道排水不及，雙向入自由時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲 全台51傷、疏散撤離8326人
鳳凰颱風海上陸上颱風警報，中央災害應變中心今（12）日早上第5次工作會報由指揮官內政部長劉世芳主持，同時與宜蘭縣政府、花蓮縣政府、花蓮縣光復鄉公所、萬榮鄉公所視訊連線，統計至今天上午，已造成全台51傷，累計積淹水災情118件，主要集中於宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山，未退水26件（宜蘭縣25處，主要為冬山鄉自由時報 ・ 1 天前
文雅牧場驗出芬普尼 農業部：移檢調、應重罰
（中央社記者汪淑芬台北12日電）市售雞蛋日前驗出芬普尼殘留超標，經查來自彰化縣文雅牧場。農業部今天表示，牧場飼主涉違反「動物用藥品管理法」，全案將移檢調單位深入偵辦，建議彰化縣政府加重裁罰。中央社 ・ 1 天前
大水如猛獸入侵 蘇澳一片狼藉
鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，強勁雨勢猛襲宜蘭，蘇澳鎮短短數小時降雨突破600毫米，街道瞬間變成河流，一夜之間家園盡毀，雨勢一波接一波下，居民心驚膽跳徹夜難眠，災民形容家裡被水淹沒的幾個小時「像世界末日」，看著泡在水裡的家具、電器，內心充滿無奈。中時新聞網 ・ 8 小時前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
17年前「太愛了」勒斃姐弟戀女友！桃園男出獄再殺前任 重演情殺惡夢
（記者張芸瑄／桃園報導）桃園市平鎮區10日清晨驚傳命案！49歲李姓男子疑因感情糾紛，前往前女友周姓女子住處附近 […]引新聞 ・ 23 小時前
蘇澳煙波30多輛車被淹 業者：房費全免啟動理賠
（中央社記者余曉涵台北12日電）颱風鳳凰及東北季風共伴效應影響下，宜蘭蘇澳昨天強降雨釀災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，30多輛旅客車輛受影響。業者今天表示，房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序。中央社 ・ 22 小時前
新北林口山坡地解編商業區奇形怪狀 蔡淑君籲市府改善
新北市林口台地尚有許多山坡地未解編，市議員蔡淑君今（12）日在市政總質詢中表示，如山坡地解編有助加速都市更新，當地人口稠密的老街「建成商業區」區格局方正，市府的解編草案圖範圍卻是奇形怪狀，農業部已明言，建成商業區絕對有全部劃出山坡地範圍的條件，陳情許久卻未獲回應，籲市府儘速回應。市長侯友宜說，已請農自由時報 ・ 19 小時前
岳父家吃飯遭魚刺卡喉！公務員上班後送醫亡 家屬「申請工傷」結果出爐
綜合陸媒報導，事件發生於2022年4月24日。楊男當天中午隨妻子回岳父母家用餐，進食草魚時被魚刺卡喉，隨後自行處理。下午上班後，他感覺喉嚨不適，前往鎮上診所就醫，醫師建議轉院治療。當日下午4時許，楊男在妻子陪同下抵達醫院，不料病情急速惡化，經搶救於晚上7時15分不治...CTWANT ・ 13 小時前
鳳凰挾豪雨襲台！宜蘭南方澳大淹水「門前有小河」 居民嘆：沒房子住了
鳳凰颱風尚未登陸台灣，外圍環流就帶來驚人雨量，昨（11）日，中央氣象署將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，昨天晚間，蘇澳3小時累積雨量超過300毫米，許多民宅甚至被土石流衝毀，許多民眾一大早就起來清理家園，並直呼「上次看到這個景象，已經十幾年前了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
共伴暴雨襲蘇澳！ 泥流灌民宅 南方澳市區成孤島
颱風外圍加上東北季風的共伴效應，讓宜蘭成為重災區，昨(11)日下午的積淹水開始，是一連串的惡夢，傍晚有民宅遇上土石流，到了晚上，淹水的高度讓車輛幾乎被淹沒，消防人員擔心有人受困，狂敲車門確認；凌晨的一...華視 ・ 23 小時前
侯漢廷：鄭麗文紀念思想犯、冤假錯案 真正拜共諜是民進黨
國民黨主席鄭麗文8日出席馬場町公園白色恐怖受難者秋祭，綠營大力攻擊她祭拜共諜吳石，台北市議員侯漢廷則在臉書發文指出，鄭麗文是去紀念思想犯、冤假錯案，真正拜共諜的是民進黨。中天新聞網 ・ 1 天前