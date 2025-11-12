蘇澳上次最大累積雨量是梅姬！專家：今晚起到明天這些地區降雨又會增多

記者李鴻典／台北報導

持續關心颱風動態，氣象專家吳聖宇今（12）天表示，鳳凰颱風今晚掠過南台灣，強度持續減弱仍要留意強風大雨機會。

強降雨造成宜蘭縣境內多處的積淹水災害。（圖／翻攝畫面）

吳聖宇說明，鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，12日清晨颱風中心已經來到高雄西南方距離不到200公里的海面上，暴風圈邊緣自清晨起也開始接觸到南部沿海陸地。

預估今天傍晚過後颱風中心可能在屏東到恆春半島一帶掠過，然後進入東南部、東部海面後繼續遠離，強度則是呈現一路減弱的趨勢，暴風圈也持續縮小，預期暴風圈最後可能只會涵蓋到嘉義以南、台東等縣市，颱風中心登陸進入東南部海面後也預期會減弱為熱帶性低氣壓，颱風警報將隨之解除。

吳聖宇表示，雖然鳳凰颱風看似越來越減弱，但是過去這兩天(10-11日)外圍環流加上東北季風的共伴效應仍是為大台北、宜蘭到花東地區帶來不少的雨量，尤其是昨天下午到今天凌晨之間在宜蘭地區的強降雨現象，蘇澳鎮的3小時累積雨量一度來到334.0毫米，為2010年梅姬颱風以來當地最大的3小時累積雨量，同時也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量排名第21位，這種強降雨也造成宜蘭縣境內多處的積淹水災害。

自週一(10日)起到今天(12日)清晨為止，宜蘭南澳東澳嶺累積雨量已經來到1060毫米，宜蘭冬山也有967.0毫米，其他像是新北瑞芳則有752.0毫米、台北士林擎天崗550.5毫米、基隆409.5毫米、花蓮秀林360.5毫米等等，雨量都蠻大的，幸好目前隨著颱風北上，共伴效應的位置已經來到台灣北方海面上，陸地上的降雨明顯減緩下來。

吳聖宇說，今天(12日)則是颱風本身環流要影響台灣，受到東南風的影響，昨晚到今天清晨在台東地區的雨量還不小，台東金峰、卑南、海端等鄉鎮的雨量都已經超過100毫米。

預期隨著颱風靠近，嘉義以南地區降雨會逐漸出現，尤其中午過後到晚間颱風中心登陸這段期間有可能出現比較大的雨勢，局部區域應該會有大雨等級降雨發生機會，台中以南到嘉義一帶的降雨也會較為增多，另外就是受到東南風影響，白天這段期間花東地區的降雨還是會持續累積，反而是宜蘭到北部地區今天白天的降雨會較為減少，雖然東北風迎風面仍有短暫陣雨，但是整體降雨比前兩天要緩和不少。

風力的部分，雖然颱風強度在減弱，但是模式預報一直到登陸前中心附近仍有相對較強的風力，配合外圍東北季風的助威，颱風中心逐漸靠近的南部地區、恆春半島在午後到晚間預報仍有可能出現8-10級的陣風，中部沿海地區以及澎金馬等外島地區的陣風也持續會有7-9級陣風，北部沿海、東南部沿海及綠島蘭嶼一帶則有6-8級陣風機會，在外圍環境的配合下，風力的部分仍然不能小看。

吳聖宇也提到，今天晚間一直到明天(13日)清晨，颱風中心經過屏東、恆春半島進入東南部、東部海面這段過程中應該就會減弱為熱帶性低氣壓，本身環流的影響幅度會越來越小，但是偏強的東北季風又再度南下控場，加上颱風減弱後殘餘的水氣仍在，預估東北季風迎風的苗栗以北到宜蘭一帶今晚起到明天(13日)白天降雨又會明顯增多起來，尤其是桃竹苗山區、大台北南側山區、基隆北海岸以及宜蘭南側山區等迎風面的地形上，累積雨量會比較明顯，可能來到大雨或以上等級，要提醒北台灣的朋友注意，颱風的影響還沒有結束。

相對的，颱風過去之後因為減弱得很快，後續又是東北季風環境，中部以南地區還有花東一帶在午夜過後到明天(13日)清晨之間降雨會逐漸減少下來，明天白天在花東地區仍有局部短暫陣雨，中南部則可望恢復多雲或有陽光的天氣型態，南北之間的變化差異頗大，要提醒今明兩天(12-13日)大家在移動時要注意各地天氣不同的變化情況。

風力的部分，午夜過後到明天因為颱風減弱，接下來預期將是以東北季風影響為主，東北季風還是蠻強的，因此即使颱風減弱離開，後續在各地沿海以及外島地區仍將持續有6-8級或以上的強陣風機會，並沒有因為颱風過去風力就減小，窯提醒大家持續留意。

週五到週末(14-16日)持續受東北季風影響，水氣較為減少，迎風面的大台北山區、基隆北海岸、宜蘭到花東等地仍有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。北台灣一整天溫度較涼，其他地方日夜溫差變化較明顯，各地沿海仍有較大陣風機會，尤其是中北部沿海還有外島地區，陣風仍可能有6-7級左右。

值得注意的是下週一(17日)起另一波較強的東北季風再度南下，除了迎風面地區降雨增多以外，溫度有機會明顯的下降，北台灣的低溫已經直接預報到15-17度左右，郊外空曠地區不排除會更低，白天高溫預報也降到20度以下，看起來會是一波真正有涼意，甚至有點冷的冷空氣將要影響，後續提醒大家颱風過後要持續留意下週溫度下降的預報情況。

