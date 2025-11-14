生活中心／綜合報導

蘇澳重災區中原街，清運一整天還是有一堆垃圾，政府出動抓斗車、國軍，預估今天內將清運完成，宜蘭縣府也宣布，淹水50公分以上的住戶，補助一萬元，但需要租約、地契，還要拍下受災畫面，民眾抱怨，淹水哪有空拍照，一萬塊根本不夠用，希望政府能增加補助金額。

厚厚淤泥還沒清完，路邊還有一大堆泡水家具，抓斗車、國軍全出動，但怎麼清，就是清不完。垃圾實在太多，公所掩埋場已經裝不下，只能丟到暫置場，但壞掉的洗衣機、冰箱、冷氣，也是多到滿出來。蘇澳鎮長李明哲：「季政委下令他要我們今天，一定要把整個清運全部完成，所以我們在今天入夜前，我想我們應該整個清運的工作，還有灑水、清消的工作，應該就都可以完成了。」

蘇澳中原街出動國軍助清運 淹水50公分者補助一萬元

蘇澳大批民眾到鄉公所申請一萬塊補貼（圖／民視新聞）

煙波飯店地下室抽水抽了好幾天，終於看到地面，但還有一層爛泥巴要處理，短時間內恐怕難以恢復。蘇澳公園還有一堆泡水車，車子裡都是爛泥巴，車頭都是樹枝。宜蘭損失慘重，政府宣布淹水50公分以上的，每戶補助1萬元，但想領錢可不容易。民眾：「正在淹水的時候，沒有辦法去顧說，我到底淹在哪裡，我要來申請到底可以通過嗎，哪有那麼一回事的。」民眾：「要補什麼一萬塊哪補得夠，我一組沙發五六萬塊，就搬去外面了。

除了租約地契，還要拍下淹水時的照片，民眾氣得說，乾脆不要了。民眾：「啊太少，一萬塊連工錢都不夠，我搬到腎臟筋都痛了，也沒辦法，政府補助一萬要被笑死了。」居民抱怨，為了申請一萬塊，手續也太麻煩，希望政府聽見他們的聲音，拉高補助金額。

