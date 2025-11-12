蘇澳中原路「房屋1樓淹滅頂」 住戶奔2樓逃命

宜蘭縣 / 綜合報導

昨(11)日晚間，鳳凰颱風還沒登陸，卻因為它的暴風半徑廣，加上東北季風共伴效應影響，已經為宜蘭地區帶來顯著雨量。在蘇澳鎮中原路一帶，擋不住無情豪雨，不少房屋一樓淹大水、幾乎滅頂，住戶只能緊急逃到二樓避難。經過一夜難眠，今(12)日水雖然退了，但室內、室外都布滿泥沙，多數人忙著清理家園，看著家具通通泡湯、報廢，臉上滿是無奈。

透過空拍畫面，俯瞰宜蘭縣蘇澳鎮中原路，街道上不是泥水就是沙土，幾乎看不見道路原先模樣，車子行經掀起陣陣水花，房屋通通泡水中，居民無奈跋涉，怎麼也沒料到，颱風如此肆虐溫暖家園，實際進到巷弄，路面滿是淤泥垃圾，居民忙進忙出，整理亂糟糟的室內。

廣告 廣告

不少家具被浸爛全泡湯，就算再不捨也只能忍痛，把它們搬到屋外等待丟棄，記者VS.受災戶說：「(淹到二樓去，這麼嚴重)，對啊，(這樣不就整晚沒睡)，沒有，哪有睡覺，也都沒吃東西，也沒水沒電。」

記者VS.受災戶說：「(裡面一樓都淹嗎)，都淹到二樓，(你們這裡淹到二樓嗎)，對啊，你不知道，(那樓下這裡都報廢嗎)，對啊，都報廢了。」居民表示11日下午，水直衝家中一樓幾乎滅頂，家具來不及搬只能先逃到二樓，能守住多少算多少。

無奈點點頭，擋不住臉上愁容，做生意的生財工具全毀，要復原得費不少功夫，還有車輛面目全非，幾乎成了廢鐵，那晚的水到底淹得多誇張，住戶記錄下，當時開車經過，根本像在開船，眼前道路成了汪洋，半台轎車都泡水裡。

而沿途經過屋外，房子被淹沒半個身子相當驚人，還有人踩在泥中，紀錄災區慘況，而這位民眾曾到光復救災，沒想到這回換成自己受災，一波未完一波又起苦不堪言。

原始連結







更多華視新聞報導

颱風鳳凰逼近 新北市籲勿上山及從事水域活動

鳳凰颱風帶來狂風豪雨 菲律賓當局關注大潮淹水

「鳳凰」逼近！4地風雨越晚越大 大台北地區降豪雨

