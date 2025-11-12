蘇澳仍滿是泥濘！災民鏟泥土 300國軍幫掃家園

看見整條馬路都是土黃色泥沙，國軍、環保局清潔隊都來幫忙清運。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風來襲，宜蘭蘇澳地區風雨狂炸，泥水還一度淹進民宅，透過空拍還能看見，整條馬路都是土黃色泥沙，國軍、環保局清潔隊都來幫忙清運，甚至有變電箱爆炸，到今（12）日下午5點前，整個宜蘭縣還有1500多戶停電。

馬路上堆積厚重的泥土，宜蘭蘇澳中正路住戶，拿起水管沖刷地面，同時將家具桌椅全都搬出屋外。宜蘭蘇澳住戶：「到腳踝的時候，我把家裡東西放在桌子上，到膝蓋的時候，我把東西又往上再搬。」

300多名國軍也到場幫忙搬運家具，拿出工具幫忙鏟土，好幾條街道都被土黃色泥水淹沒，透過空拍鏡頭可以看見，中山路二段原本黑色的柏油路，路面成了土黃色，還派出灑水車要清理路面。而中山路也出動環保局清潔隊清運，不只將路面泥土剷除，還要清理水溝，保持排水暢通。

蘇澳中原路家具堆疊成山，屋內也成了小型蓄水池，一度淹上2樓，住戶趕忙將積水掃出門外。蘇澳中原路住戶：「（這跟之前梅姬颱風差不多嗎），這次比較嚴重，上次沒這麼嚴重，這次的水淹得比較高，而且還比較髒。」

蘇澳中華路，泥水也淹上來超過一層樓，家具只能往外搬。而蘇澳聖愛路同樣慘不忍睹，居民忙進忙出，畢竟家園已成了泥園。蘇澳聖愛路住戶：「淹到這，房子這邊差不多到膝蓋這邊。」

甚至昨（11）日晚上，有變電箱不敵風雨瞬間爆炸，炸出火光的同時嚇壞附近住戶。今日下午5點前，蘇澳還有1002戶停電，整個宜蘭縣還有1556戶停電，而水已經正常供應。

另外蘇澳瓏山林飯店地下室也淹水嚴重，業者趕忙用抽水機將泥水抽出，也只能暫時休館。

